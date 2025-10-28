Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL - Micah Parsons äußert sich über Ex-Dallas-Teamkollegen Trevon Diggs: "Die Cowboys haben ihn komplett verarscht!"
- Veröffentlicht: 28.10.2025
- 12:00 Uhr
- Julian Erbs
Klare Worte von Micah Parsons: Er kritisiert das Verhalten der Dallas Cowboys im Umgang mit Trevon Diggs.
Dass Micah Parsons nach dem Trade-Drama nicht besonders gut auf die Dallas Cowboys zu sprechen ist, überrascht kaum. Nun zeigte er jedoch auch deutliches Unverständnis über den Umgang mit seinem ehemaligen Teamkollegen Trevon Diggs.
"Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass sie meinem Kumpel komplett verarscht haben, weißt du, was ich meine?", sagte Micah Parsons "Yahoo Sports" in der Umkleidekabine nach dem 35:25 seiner Packers bei den Pittsburgh Steelers am Sonntagabend über seinen Ex-Teamkollegen Trevon Diggs.
"Er kommt von einer schweren Knieverletzung zurück, und ich finde einfach, sie sind nicht richtig mit ihm umgegangen. Er hat das ganze Trainingscamp verpasst und spielt dann direkt in Woche 1 und 2. So behandelt man keinen Spieler, schon gar nicht nach so einer Verletzung" kritisiert Parsons das Verhalten der Cowboys.
Diggs’ beste NFL-Saison war 2021, als er mit elf Interceptions einen Karrierehöchstwert erzielte und dafür ins First-Team All-Pro sowie in den Pro Bowl gewählt wurde. Zudem erzielte er zwei Defensiv-Touchdowns und führte er die Liga bei den Interceptions an, womit er den Franchise-Rekord der Dallas Cowboys einstellte.
Diese Leistungen überzeugten die Cowboys um Owner Jerry Jones so sehr, dass sie Diggs zu einem der bestbezahlten Cornerbacks der gesamten NFL machten. 2023 unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag über 97 Millionen Dollar bei den Cowboys.
Seitdem konnte er jedoch nie mehr an seine herausragende Saison 2021 anknüpfen. 2023 verpasste er nahezu die komplette Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses, und 2024 zählt er in einem schwachen Cowboys-Team nicht gerade zu den Konstanten und verletzte sich gegen Ende der Saison erneut am Knie, weswegen er wieder operiert werden musste.
Dallas Cowboys: Ex-Cowboy Parsons mit klarer Meinung über Umgang mit Diggs
2025 sollte eigentlich alles besser werden, doch es kam anders. Nach seiner langen Knie-OP-Pause stieg er verspätet ins Trainingscamp ein, wurde in den ersten sechs Spielen jedoch direkt voll eingesetzt. Unter der Woche tauchte er allerdings immer wieder auf den Injury Reports mit Knieproblemen auf.
Formmäßig hinkte er weiter hinterher und kam lediglich auf 18 Tackles, keine Interception und keinen Forced Fumble. Vor der Auswärtsniederlage in Woche 8 gegen die Denver Broncos setzten die Cowboys Trevon Diggs schließlich auf die Injured-Reserve-Liste.
Er kämpft mit zwei Verletzungen – einer Gehirnerschütterung außerhalb des Spielbetriebs vor Woche 7 und einer Knieverletzung, die offenbar aber nichts mit seiner Operation in der Offseason zu tun hat.
Externer Inhalt
Parsons sauer auf die Cowboys
Parsons bringt das auf die Palme. "Und bei der Art seiner Knieverletzung – sie haben ihn einfach rausgeschickt. Er hatte kaum Trainingsreps. Er hat mir erzählt, dass er sich in Woche 1 eigentlich noch in der Aufwärmphase befand. Selbst mit dem sogenannten Ramp-up, finde ich, so etwas macht man einfach nicht" fügte Parsons seinem Wutausbruch noch ergänzend hinzu.
Klar ist, dass Parsons wohl kaum ein gutes Wort über den Umgang der Dallas Cowboys mit ihren Spielern verlieren wird. Doch der Fall Diggs wirkt selbst aus neutraler Sicht fragwürdig.
