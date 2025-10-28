Klare Worte von Micah Parsons: Er kritisiert das Verhalten der Dallas Cowboys im Umgang mit Trevon Diggs.

Dass Micah Parsons nach dem Trade-Drama nicht besonders gut auf die Dallas Cowboys zu sprechen ist, überrascht kaum. Nun zeigte er jedoch auch deutliches Unverständnis über den Umgang mit seinem ehemaligen Teamkollegen Trevon Diggs.

"Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass sie meinem Kumpel komplett verarscht haben, weißt du, was ich meine?", sagte Micah Parsons "Yahoo Sports" in der Umkleidekabine nach dem 35:25 seiner Packers bei den Pittsburgh Steelers am Sonntagabend über seinen Ex-Teamkollegen Trevon Diggs.

"Er kommt von einer schweren Knieverletzung zurück, und ich finde einfach, sie sind nicht richtig mit ihm umgegangen. Er hat das ganze Trainingscamp verpasst und spielt dann direkt in Woche 1 und 2. So behandelt man keinen Spieler, schon gar nicht nach so einer Verletzung" kritisiert Parsons das Verhalten der Cowboys.

Diggs’ beste NFL-Saison war 2021, als er mit elf Interceptions einen Karrierehöchstwert erzielte und dafür ins First-Team All-Pro sowie in den Pro Bowl gewählt wurde. Zudem erzielte er zwei Defensiv-Touchdowns und führte er die Liga bei den Interceptions an, womit er den Franchise-Rekord der Dallas Cowboys einstellte.

Diese Leistungen überzeugten die Cowboys um Owner Jerry Jones so sehr, dass sie Diggs zu einem der bestbezahlten Cornerbacks der gesamten NFL machten. 2023 unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag über 97 Millionen Dollar bei den Cowboys.

Seitdem konnte er jedoch nie mehr an seine herausragende Saison 2021 anknüpfen. 2023 verpasste er nahezu die komplette Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses, und 2024 zählt er in einem schwachen Cowboys-Team nicht gerade zu den Konstanten und verletzte sich gegen Ende der Saison erneut am Knie, weswegen er wieder operiert werden musste.