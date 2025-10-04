Dillon Gabriel steht vor seinem Debüt als Starting-QB der Cleveland Browns. Setzt er dabei eine historische Negativserie der Franchise fort? Von Tobias Wiltschek Quarterback Dillon Gabriel hat bereits zwei Kurzeinsätze in der NFL für die Cleveland Browns hinter sich. Sein erstes Spiel als Starting-QB wird der Rookie am Sonntag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Minnesota Vikings absolvieren.

Die Partie in London wird aber nicht nur für ihn persönlich eine besondere sein, sondern auch für die Browns. Ob Gabriel nun gewinnt oder nicht: Er wird sich auf jeden Fall in die Geschichtsbücher der Franchise eintragen.

Setzt Gabriel eine unheimliche Serie fort? Bei einer Niederlage wäre er derjenige, der die schon fast unheimliche Serie der Browns-Quarterbacks fortsetzt, die ihr Starting Debüt in der NFL verloren haben. Bis jetzt war dies bei den letzten 16 Quarterbacks in Folge der Fall. Sollte er aber die Browns zum Sieg führen, wäre er der erste Spielmacher seit 29 Jahren, dem dies bei seinem Starting Debüt in der NFL gelänge. Zuletzt schaffte dies nach Informationen von "Pro Football Talk" ein gewisser Eric Zeier im Jahr 1996 - in der letzten Saison der "alten" Browns-Franchise, die danach nach Baltimore umzog und zu den Ravens wurde.

Seit dem Wiedereinstieg der Browns in die NFL im Jahr 1999 feierte also noch kein einziger Quarterback des Teams ein erfolgreiches Debüt als Starter. Doch selbst wenn Gabriel das Kunststück fertig bringen und diese jahrzehntelange Serie beenden würde, wäre seine Freude wohl etwas getrübt. Denn anders als in der NFL normalerweise üblich, wird er seine Start-Premiere im Stadion ohne seine Eltern erleben müssen.