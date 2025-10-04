Nur acht Jahre nach dem Ende seiner Karriere stirbt Arthur Jones. Der ehemalige Super-Bowl-Champion wird von Ravens-Coach John Harbaugh gewürdigt.

Von Tobias Wiltschek

Der ehemalige Defensive Lineman Arthur Jones ist tot. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Wie sein College Syracuse und die Baltimore Ravens bekanntgaben, starb Jones am Freitagmorgen. Eine Todesursache wurde nicht vermeldet.

Jones wurde 2010 von den Ravens in der fünften Runde des NFL-Drafts gezogen und gewann mit ihnen im Februar 2013 den Super Bowl in einem packenden Spiel gegen die San Francisco 49ers mit 34:31.

"Mein Herz ist heute schwer", sagte Ravens-Coach John Harbaugh, der das Team vor zwölf Jahren schon trainierte und zum Super-Bowl-Triumph führte: Art war ein wirklich bemerkenswerter Mensch, ein engagierter Teamkollege, ein unermüdlicher Arbeiter.“