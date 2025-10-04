nfl
NFL: Baltimore Ravens trauern um Super-Bowl-Champion von 2013 Arthur Jones
- Aktualisiert: 04.10.2025
- 10:51 Uhr
- Tobias Wiltschek
Nur acht Jahre nach dem Ende seiner Karriere stirbt Arthur Jones. Der ehemalige Super-Bowl-Champion wird von Ravens-Coach John Harbaugh gewürdigt.
Der ehemalige Defensive Lineman Arthur Jones ist tot. Er wurde nur 39 Jahre alt.
Wie sein College Syracuse und die Baltimore Ravens bekanntgaben, starb Jones am Freitagmorgen. Eine Todesursache wurde nicht vermeldet.
Jones wurde 2010 von den Ravens in der fünften Runde des NFL-Drafts gezogen und gewann mit ihnen im Februar 2013 den Super Bowl in einem packenden Spiel gegen die San Francisco 49ers mit 34:31.
"Mein Herz ist heute schwer", sagte Ravens-Coach John Harbaugh, der das Team vor zwölf Jahren schon trainierte und zum Super-Bowl-Triumph führte: Art war ein wirklich bemerkenswerter Mensch, ein engagierter Teamkollege, ein unermüdlicher Arbeiter.“
Harbaugh: Jones hinterlässt bleibenden Eindruck
Jeder Trainer wäre stolz gewesen, Jones trainieren zu dürfen, so Harbaugh weiter: "Seine Lebensfreude, seine Großzügigkeit und sein strahlendes Lächeln hinterließen einen bleibenden Eindruck bei allen, die das Glück hatten, ihn zu kennen."
Jones hatte 2012 und 2013 seine besten Jahre und kam in dieser Zeit auf 8,5 Sacks. Auch im Super Bowl konnte er einen Sack am damaligen Niners-Quarterback Colin Kaepernick verbuchen. Dazu gelang ihm eine Fumble Recovery.
Nach seinem Abschied von den Ravens spielte Jones noch zwei Jahre für die Indianapolis Colts und eine Saison für die Washington Commanders, ehe er 2017 seine Karriere beendete.