Overtime-Drama

NFL: San Francisco 49ers mit Overtime-Krimi gegen Los Angeles Rams - Rekord von Receiver

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 09:07 Uhr
  • SID

Trotz immenser Verletzungsprobleme haben die San Francisco 49ers den Auftakt des 6. Spieltags bei den Los Angeles Rams gewonnen. Backup Quarterback Mac Jones überragte.

Die San Francisco 49ers haben in der NFL das kalifornische Duell für sich entschieden. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion setzte sich bei den Los Angeles Rams mit 26:23 nach Overtime durch und fügte dem NFC-West-Rivalen die erste Heimpleite zu.

Die 49ers nehmen trotz des Ausfalls von Quarterback Brock Purdy (Zehenverletzung) als Tabellenführer der NFC West mit einer Bilanz von 4-1 Kurs auf die Playoffs, die Rams stehen nun bei drei Siegen und zwei Niederlagen.

Mac Jones und Kendrick Bourne liefern ab

In der Overtime nahm die Defense von San Francisco erst die gegnerische Offense bei einem ausstehenden Yard vom Feld, ehe Kicker Eddy Pineiro aus 41 Yards mit seinem vierten Field Goal des Spiels den Sieg perfekt machte.

Ersatz-Quarterback Mac Jones blieb ohne Interception und schaffte mit 33 angekommenen Pässen 342 Yards, wovon zwei zu Touchdowns führten. In Abwesenheit zahlreicher Stammreceiver überzeugte zudem Kendrick Bourne mit zehn gefangenen Pässen über 142 Yards.

NFL: Rekord von Rams-Star Puka Nacua

Die Rams leisteten sich erstmals unter Head Coach Sean McVay gleich zwei Fumbles kurz vor der Endzone. Deshalb reichten auch die drei Touchdown-Pässe von Matthew Stafford nicht zum ersten Saison-Erfolg innerhalb der eigenen Division.

Puka Nacua stellte trotz der Niederlage einen neuen NFL-Rekord auf. Der 24-Jährige fing zehn Pässe und steht damit bei 52 Receptions. Noch nie hat jemand in den ersten fünf Saisonspielen so viele Pässe gefangen.

