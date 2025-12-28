NFL: Do-or-Die-Spiele um die Playoffs! Steelers, Bucanners und Panthers müssen weiter zittern

Die Pittsburgh Steelers und die Carolina Panthers vergeben die Möglichkeit, sich bereits ein Spieltag vor Saisonende für die Playoffs zu qualifizieren. Die Tampa Bay Buccaneers verlieren weiter, haben aber noch immer eine Chance auf die Postseason. ran fasst die Spiele von Week 17 zusammen. von Oliver Jensen,

Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts 23:17 Quarterback-Oldie Philip Rivers hatte die Football-Mannschaft von der St. Michael Catholic High School eingeladen, dessen Trainer er mittlerweile ist. Auch seine zehn Kinder und sein Enkelkind waren vor Ort, um das letzte Heimspiel der Colts zu erleben. Doch die Unterstützung brachte dem 44-Jährigen wenig. Die Colts verloren das sechste Spiel in Folge. Rivers warf für 147 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Indianapolis startete mit einem 10:0 in die Partie. Die Jaguars hätten sich direkt vor der Pause fast die Führung geschnappt, doch der Wurf von Trevor Lawrence (263 YDS, 1 INT) in die Endzone wurde durch Germaine Pratt abgefangen. Zur Halftime stand es 10:7 für die Colts. Mitte des dritten Viertels nahm Lawrence die Sache selber in die Hand und erlief seinen zweiten Touchdown - 14:10 für die Jaguars. Rivers antwortete mit einem Touchdown-Pass auf Mo Alie-Cox, Jacksonville mit einem Field Goal. Das dritte Viertel endete mit 17:17. Die Jaguars gelangten durch zwei Field Goals von Cam Little in Führung. Im letzten Drive blieben den Colts nur 18 Sekunden, um das Spiel noch einmal zu drehen. Die Colts brachten den jüngeren Riley Leonard ins Spiel, um eine Hail Mary zu versuchen. Doch der Pass in die Endzone wurde abgefangen. Die Jaguars stehen bei einer Bilanz von zwölf Siegen und vier Niederlagen, die Colts bei einer 8:8-Bilanz. Indianapolis hatte ohnehin keine Chance mehr auf eine Playoff-Teilnahme. Jaguars @ Colts: Die Statistiken zum Spiel

Tampa Bay Buccaneers @ Miami Dolphins 17:20 Der Negativlauf der Tampa Bay Buccaneers nimmt kein Ende. Die Mannschaft aus Florida, die ursprünglich so gut in die Saison gestartet war, verlor das vierte Spiel in Folge bzw. kassierte die siebte Niederlage innerhalb der vergangenen acht Spiele. Die Buccaneers erwischten den besseren Start. Chris Godwin fing einen Touchdown-Pass von Baker Mayfield (346 YDS, 2 TD, 2 INT), sodass Tampa Bay mit 7:0 in Führung ging. Dann allerdings drehten die Dolphins auf. Zwei Touchdown-Pässe von Quinn Ewers (172 YDS, 2 TD, 0 INT), ein Field Goal - schon lag Miami mit 17:7 in Führung. Vier Minuten vor Spielende - es stand mittlerweile 20:10 für Miami - befanden sich die Buccaneers bereits an der gegnerischen 31-Yard-Linie, als Mayfield sich ein Fumble leistete. Dies kostete Tampa Bay viel Zeit. Als Mayfield einen Touchdown-Pass auf Mike Evans warf und den Rückstand auf 17:20 verkürzte, lief bereits die letzte Spielminute. Der darauffolgende Onside Kick misslang, sodass die Dolphins gewannen. Beide Teams stehen nun bei einer 7:9-Bilanz. Die Tampa Bay Buccaneers dürfen aufgrund der Niederlage der Panthers weiterhin auf die Playoffs hoffen, müssen dafür aber am letzten Spieltag gegen Carolina gewinnen. Buccaneers @ Dolphins: Die Statistiken zum Spiel

New England Patriots @ New York Jets 42:10 Die Patriots verpassten den Jets im Division-Duell eine Abreibung. Quarterback Drake Maye lieferte ein nahezu perfektes Spiel ab, brachte 19 seiner 21 Pässe für 256 Yards an den Mann, warf fünf Touchdown-Pässe und blieb ohne Turnover. Die Patriots stehen bei einer 13-3-Bilanz, die Jets bei 3-13.

Das Spiel war schnell entschieden: Der erste Drive endete mit einem Touchdown-Pass von Maye auf Austin Hooper, der zweite Pass mit einem Touchdown-Lauf von Rhamondre Stevenson, der dritte Drive mit einem Touchdown-Pass von Maye auf Stevenson. Erst 15:05 Minuten waren gespielt, da war das Spiel bei einem Zwischenstand von 21:0 praktisch entschieden. Der Halbzeit-Stand: 34:3 für New England. Das einzige Highlight der Jets: ein Touchdown-Lauf über 59 Yards von Breece Hall! Auf den Spielverlauf hatte dies allerdings keinen Einfluss, weil der Rückstand lediglich auf 10:42 verkürzt wurde. Jets-Quarterback Brady Cook warf für 152 Yards und leistete sich eine Interception. Patriots @ Jets: Die Statistiken zum Spiel

Seattle Seahawks @ Carolina Panthers 27:10 Die Carolina Panthers haben durch die Niederlage gegen die Seattle Seahawks die vorzeitige Playoff-Qualifikation verpasst. Die Panthers stehen bei einer 8-8-Bilanz, während die Seahawks sich mit dem sechsten Sieg in Folge auf 13-3 verbessern. Die erste Hälfte des Spiels war von den Defensiven geprägt. Die Seahawks bekam 122 Total-Yards zustande, die Panther sogar nur 65 Yards. Für Punkte sorgten lediglich die Kicker, sodass es mit einem 3:3 in die Halftime ging. Der erste Touchdown des Spiels ereignete sich Mitte des dritten Viertels, als Zach Charbonnet in die Endzone lief - 10:3 für Seattle. Dann kam es noch bitterer für die Panthers: Quarterback Bryce Young warf eine Interception. Die Seahawks nutzten die gute Feldposition für die nächsten Punkte: Touchdown-Pass von Sam Darnold auf AJ Barner - 17:3 für Seattle. Young verkürzte den Rückstand auf 10:17, indem er selber in die Endzone lief. Näher kamen sie allerdings nicht mehr heran. Als Charbonnet kurz vor Spielende seinen zweiten Touchdown erlief und die Seahawks mit 27:10 in Führung lagen, war die Partie entschieden. Seahawks @ Panthers: Die Statistiken zum Spiel

Arizona Cardinals @ Cincinnati Bengals 14:37 Im Duell zweier kriselnder Mannschaften waren die Bengals klar überlegen und verbesserten ihre Bilanz auf 6-10. Die Cardinals kassierten die achte Niederlage in Folge und stehen bei einer 3-13-Bilanz. Bengals-Quarterback Joe Burrow ließ erahnen, wie gut die Saison ohne seine zwischenzeitliche Verletzung hätte laufen können. Er brachte 24 seiner 31 Pässe für 305 Yards und zwei Touchdowns an. Beide Touchdown-Pässe wurden von Ja'Marr Chase gefangen. Auch Chase Brown war mit 101 erlaufenen Yards und zwei Touchdowns ein Erfolgsfaktor. Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett kam auf 212 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Das Laufspiel war mit 42 Yards überhaupt kein Faktor. Cardinals @ Bengals: Die Statistiken zum Spiel

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns 6:13 Die Steelers hatten die große Möglichkeit, mit einem möglichen vierten Sieg in Folge die Playoff-Qualifikation klarzumachen. Doch diese Chance wurde gegen die Cleveland Browns, die nun bei einer 4-12-Bilanz stehen, überraschend verschenkt. Die Browns bereiteten den Steelers von Beginn an große Schwierigkeiten. Erst verwandelte Kicker Andre Szmyt ein Field Goal über 50 Yards, dann fing Harold Fannin Jr. einen Touchdown-Pass über 28 Yards von Quarterback Shedeur Sanders (186 YDS, 1 TD, 2 INT). Steelers-Quarterback Aaron Rodgers (168 YDS, 0 TD, 0 INT) fand schlecht in die Partie. Lediglich Kicker Chris Boswell sorgte mit zwei Field Goals für Punkte. Zur Halftime führten die Browns mit 10:6. Nach der Pause bekamen die Offensiven beider Mannschaften noch weniger zustande. 2:16 Minuten vor Spielende starteten die Steelers einen Drive an der eigenen 20-Yard-Linie, spielten sogar den vierten Versuch aus, bekamen allerdings keinen einzigen Yard Raumgewinn zustande. Die Browns bauten den Vorsprung per Field Goal auf 13:6 aus. Aber: Den Steelers blieb noch 1:40 Minute. Plötzlich spielte Roders groß auf, führte seine Offensive mit Traumpässen bis an die gegnerische 7-Yard-Linie - und bekam dennoch keinen Touchdown zustande. Die Steelers verloren, stehen bei einer 9-7-Bilanz und duellieren sich am letzten Spieltag mit den Baltimore Ravens um den Playoff-Einzug. Steelers @ Browns: Die Statistiken zum Spiel

