NFL: "Tank-Bowl" zwischen den New York Giants und den Las Vegas Raiders - darum geht es

Die Las Vegas Raiders und die New York Giants spielen am Sonntag wohl den Top Pick im Draft unter sich aus. Ob Stars geschont werden sollten oder nicht, ist eine heißdiskutierte Frage. von Julian Erbs Dass Teams gegen Ende einer schwachen NFL-Saison bewusst auf den Einsatz ihrer Topstars verzichten und Niederlagen in Kauf nehmen, um sich eine bessere Ausgangslage im Draft zu verschaffen, ist nichts Neues. In diesem Jahr zeichnet sich jedoch ein "Tank Bowl" der besonderen Art ab. In Woche 17 treffen die New York Giants am Sonntag auf die Las Vegas Raiders. Beide Teams stehen nach 15 absolvierten Spielen bei 13 Niederlagen. Erstmals in der Geschichte der NFL begegnen sich damit zwei Mannschaften, die jeweils mit einer Serie von neun Niederlagen in Folge in ein direktes Duell gehen.

Giants in Pole Position um Nummer-1-Pick Der Verlierer dieser Partie würde sich den Nummer-1-Pick sichern, sofern er auch in Woche 18 verliert.

Sollte der Verlierer jedoch am letzten Spieltag gewinnen, könnte sich das Blatt noch einmal wenden. Die Raiders treffen dann auf die Kansas City Chiefs, die Giants auf die Dallas Cowboys. In diesem Fall hätten auch die Cleveland Browns, Arizona Cardinals, New York Jets oder Tennessee Titans noch Chancen auf den ersten Pick im Draft. Sollten am Ende mehrere Teams die gleiche schlechteste Bilanz der Liga aufweisen, entscheidet die sogenannte Strength of Schedule. Den Ausschlag gibt dann das Team, das gegen die vermeintlich schwächsten Gegner gespielt hat. In dieser Kategorie befinden sich die Browns derzeit in der Pole Position.

Raiders-Superstar Maxx Crosby unzufrieden Auch wenn es langfristig für eine Franchise oft sinnvoller sein kann, bewusst Spiele zu verlieren, um sich den viel zitierten Nummer-1-Pick zu sichern, ist dieses Vorgehen für die Spieler alles andere als einfach. Für sie sollte der Sieg in jedem einzelnen Spiel an erster Stelle stehen. D.K. Metcalf droht ein Prozess nach Schlag gegen Fan

Kansas City Chiefs: Hört Travis Kelce auf? Fragen und Antworten zur Entscheidung Genau dieser Interessenkonflikt hat im Lager der Raiders zuletzt zu Unstimmigkeiten geführt, die sogar Auswirkungen auf die Zukunft eines Superstars haben könnten. Maxx Crosby ist dabei das zentrale Gesicht dieser Diskussion. Der Defensive End ist eine physische Ausnahmeerscheinung: 1,95 Meter groß, 115 Kilogramm reine Muskelmasse. In der laufenden Saison kommt Crosby bislang auf 45 Solo Tackles, zehn Sacks, zwei Forced Fumbles und eine Interception. Absichtlich verlieren kommt für Maxx Crosby nicht infrage. Der von Ehrgeiz getriebene Star-Verteidiger der Raiders stellte klar: "Ehrlich gesagt ist mir der Nummer-1-Pick völlig egal." "Dafür spiele ich nicht. Mein Job ist es, der beste Defensive End der Welt zu sein", betonte Crosby und machte deutlich, dass für ihn allein Leistung und der Erfolg seines Teams zählen.

Angebliche Eskalation in Las Vegas Doch die Raiders entschieden sich anders. Maxx Crosby wurde sowohl für das Spiel gegen die Giants als auch für das Duell in Woche 18 gegen die Chiefs aus dem Kader gestrichen, wie Head Coach Pete Carroll bestätigte.

NFL 2025 - Quarterback Ranking in Week 17: Trevor Lawrence rasiert, Tyler Shough klettert 1 / 33 © 2023 Getty Images NFL: Quarterback-Ranking in Week 17

Die Regular Season der NFL neigt sich dem Ende entgegen. Während manche Quarterbacks überzeugen, tun sich andere - teilweise auch erfahrene - Spielmacher schwer. ran zeigt die 32 Starting Quarterbacks am 17. Spieltag im Power Ranking. Hinweis: Das Ranking bezieht sich auf die Leistungen der aktuellen Saison, die zuletzt gezeigten am stärksten gewichtet.

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn © Imagn Images Platz 32: Max Brosmer (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings haben die Detroit Lions aus dem Playoff-Rennen gehauen. Das lag aber nicht an Quarterback Max Brosmer. Der hat, zieht man die Yards ab, die er durch Sacks verloren hat, für drei Yards geworfen. Ja, drei. Noch Fragen? © Imagn Images Platz 31: Brady Cook (New York Jets)

Wenig überraschend war Brady Cook auch nicht in der Lage, die schlechte Entschuldigung einer Offense namens New York Jets ins gelobte Land zu führen. Die nächsten beiden Gegner heißen Patriots und Bills. Wir wünschen viel Erfolg. © Imagn Images Platz 30: Chris Oladokun (Kansas City Chiefs)

Gegen eine bärenstarke Defense der Denver Broncos hat sich der dritte Quarterback der Chiefs, Chris Oladokun, wirklich gut gemacht. Am Ende reichte es zwar nicht zum Sieg, aber er verkaufte sich durchaus solide, wenngleich er nicht die 100 Passing Yards knacken konnte. © Imagn Images Platz 29: Quinn Ewers (Miami Dolphins)

Das Debüt von Quinn Ewers in der NFL lief statistisch gesehen gar nicht so schlecht. Fast 250 Passing Yards brachte er zustande, allerdings keinen Touchdown. Die letzten beiden Spiele der Saison werden genutzt, um seine NFL-Tauglichkeit zu prüfen. © ZUMA Press Wire Platz 28: Josh Johnson (Washington Commanders)

Das war ein verdammt gutes Spiel von Josh Johnson gegen die Dallas Cowboys, das muss man sagen! Klar, nur im Kontext gesehen, aber für einen Third String Quarterback hat er seine Sache gut gemacht. Deshalb ist er von allen spontanen Backups am höchsten gerankt. © Icon Sportswire Platz 27: Geno Smith (Las Vegas Raiders)

Gute Leistung von Smith gegen die Houston Texans, ihres Zeichens die wahrscheinlich beste Defense der NFL. Ja, am Ende war es wieder nur eine Niederlage. Was die Leistung am Ende wert ist, weiß tatsächlich niemand. © IMAGO/UPI Photo Platz 26: Shedeur Sanders (Cleveland Browns)

Um es positiv zu sagen: Die Leistung von Shedeur Sanders in den vergangenen Wochen war nicht schlechter, als das, was viele Kritiker befürchtet hatten. Beim Spiel gegen die Tennessee Titans vor einigen Wochen zeigte er, was in ihm steckt. Sanders hat sich zumindest die Möglichkeit erspielt, in der kommenden Offseason um den Posten als Starter mitspielen zu können. © UPI Photo Platz 25: Jaxson Dart (New York Giants)

Es ist eine Statline, die wie Fake klingt. 7/13 für 33 Passing Yards und eine Interception gegen die Minnesota Vikings. Wenn Jaxson Dart verboten wird, zu laufen, dann sieht das ungefähr so aus. Sein schlechtestes Spiel als Starter bisher. © UPI Photo Platz 24: Tyler Huntley (Baltimore Ravens)

Bei den Baltimore Ravens geht es in der Schlussphase der Saison drunter und drüber. Die Ravens stehen bei 7-8, Lamar Jackson ist wieder einmal verletzt, es gibt Berichte, dass John Harbaugh keine Lust mehr auf Jackson hat und vor der Brust haben sie nun ein Spiel gegen die Green Bay Packers mit Tyler Huntley. Puh. © 2025 Getty Images Platz 23: Cam Ward (Tennessee Titans)

Wahrscheinlich eines der besten Spiele in der Karriere von Cam Ward. Gegen die Überreste der Kansas City Chiefs zeigte sich Ward akkurat und furchtlos, es schien wie die Blaupause zu sein, die sich Fans der Titans gewünscht hatten, als Ward an erster Stelle gezogen wurde. Darauf gilt es nun aufzubauen. © Imagn Images Platz 22: Philip Rivers (Indianapolis Colts)

Dass Philip Rivers es innerhalb von zwei Spielen auf Platz 22 geschafft hat, ist ein unfassbares Kompliment für ihn und eigentlich ein Armutszeugnis für jeden Spielmacher, der hinter ihm platziert ist. Auch wenn der 44-Jährige den Ball nicht mehr weiter als 20 Yards Downfield werfen kann - seine Leistungen übertreffen bisher jede Erwartung. © 2025 Getty Images Platz 21: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Was ist mit Baker Mayfield los? Trotz der Rückkehr seiner Offense um Mike Evans, Chris Godwin und Bucky Irving spielt er weit unter seinen Möglichkeiten. Das Niveau von letzten Jahr ist aktuell in weiter Ferne. © IMAGO/Eibner Platz 20: Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

So weit, dass sogar Kirk Cousins ihn mittlerweile überholt hat. Der orchestrierte erst ein 15-Punkte-Comeback gegen eben Baker Mayfield und die Bucs, zuletzt gab es einen hart erkämpften Sieg gegen die Arizona Cardinals. Das Ranking ist fair, also steigt Cousins auf. © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SAM HODDE Platz 19: Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)

Aufgrund der guten Leistungen in den Wochen davor ist Jacoby Brissett trotzdem noch knapp vor ihm. Auch wenn das Falcons-Spiel seine wohl schwächste Saisonleistung war. Fakt ist jedoch: Auch 2026 hat Brissett eine hohe Chance, bei irgendeinem Team Spielzeit zu kriegen. © Imagn Images Platz 18: Tyler Shough (New Orleans Saints)

Als Tyler Shough in diesem Ranking auf Platz 32 einstieg, schrieben wir ihm nicht viele Hoffnungen zu. Aber man muss sagen: Bisher hat Shough wirklich mehr als solide abgeliefert. Das 29:6 gegen die New York Jets war der dritte Sieg in Folge. Vielleicht wird aus Shough ja doch mal ein Franchise Quarterback! © ZUMA Press Wire Platz 17: C.J. Stroud (Houston Texans)

Kurzzeitig sah es so aus, als hätte die Offense der Houston Texans das Ruder rumgerissen, gegen die Las Vegas Raiders machten C.J. Stroud und Co. jedoch wieder einen Rückschritt. Es zeigt sich: Wenn die Defense nicht am Limit spielt, sind die Texans mehr als schlagbar. © ZUMA Press Wire Platz 16: Bryce Young (Carolina Panthers)

Wir trauen Bryce Young nachhaltig erst über den Weg, wenn er eine starke Performance wie die gegen die Tampa Bay Buccaneers zwei Mal in Folge liefern kann. Bisher ist Young die Reinkarnation einer Achterbahn mit den steilsten Auf- und Abstiegen. © Getty Images Platz 15: Bo Nix (Denver Broncos)

Nachdem Bo Nix mehr oder weniger als Passant die Siegesserie der Denver Broncos begleitete, spielte er in den letzten beiden Spielen wirklich schlecht. Ja, gegen die Chiefs lieferte er einen Touchdown-Pass und einen Game Winning Drive kurz vor Schluss, aber alles davor ist nun einmal auch passiert. Dementsprechend geht es runter auf 15. © 2025 Getty Images Platz 14: Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Weil andere Quarterbacks aktuell prächtig in Form sind, müssen wir Dak Prescott etwas abstufen. Ja, das Spiel gegen die Commanders war wieder eine stärkere Leistung, das lässt die beiden schwachen Spiele gegen Detroit und Los Angeles davor jedoch nicht vergessen, als es noch um die Wurst ging. © Imagn Images Platz 13: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Auf den vorläufigen Tiefpunkt in Rodgers' Karriere-Winter folgten zuletzt drei Top-Leistungen. Die Konstanz bei Rodgers war immer ein Fragezeichen, doch kurz vor den Playoffs scheint der Altmeister heiß zu laufen. © ZUMA Press Wire Platz 12: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Nein, die Hoffnung, dass die Offense der Philadelphia Eagles nochmal so aussieht wie 2024, die haben wir aufgegeben. Auch die Partie gegen die Commanders ändert daran nichts. Hurts ist in dieser Saison kein Top-10-Quarterback. © ZUMA Press Wire Platz 11: Jared Goff (Detroit Lions)

Über diese Vorstellung von Jared Goff legen wir den Mantel des Schweigens. Fünf Turnover fabrizierte der Quarterback der Detroit Lions gegen eine nicht existente Offense der Minnesota Vikings, dafür eine umso bessere Defense. Wer so spielt, wenn eine absolute Top-Leistung gefordert ist, um das Spiel und damit die Playoff-Hoffnungen zu retten, der muss abgestraft werden im Ranking. © UPI Photo Platz 10: Caleb Williams (Chicago Bears)

Na sowas, Caleb Williams kann verdammt gut Football spielen! Nicht, dass wir daran Zweifel hätten, aber diese Qualitäten im entscheidenden Moment abzurufen, das bewies der erste Pick der vorletzten Drafts zuletzt eindrucksvoll. Willkommen in den Top 10! © Imagn Images Platz 9: Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Auf eine Katastrophenleistung gegen die Baltimore Ravens folgte eine souveräne Vorstellung gegen die Miami Dolphins. Es war eine Erinnerung daran, wie gut dieser Spieler und diese Offense eigentlich sein können, wenn sie unbeschwert spielen. Und - das muss man dazu sagen - der Gegner auch nicht die allergrößte Gegenwehr leistet. © Imagn Images Platz 8: Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Brock Purdy hat im Monday Night Game des vergangenen Spieltags einmal kurz die Defense der Indianapolis Colts nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschraubt. Fünf Touchdowns, fast 300 Passing Yards und ein Rating von rund 127. Das macht einmal Top 10 für den 49ers-QB! © 2025 Getty Images Platz 7: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Wie lange ist das letzte gute Spiel von Sam Darnold über 60 volle Minuten her? Das lieferte er auch gegen die LA Rams nicht. Freilich, der Overtime-Sieg sowie das dazugehörige Comeback sind stark und der Grund für Platz sieben, aber zum wiederholten Mal versiebt Darnold das Spiel beinahe in einer Halbzeit. Das wird in den Playoffs irgendwann bestraft. © UPI Photo Platz 6: Jordan Love (Green Bay Packers)

Es ist unheimlich schwer, Jordan Love aktuell einzuschätzen in diesem Ranking, da er sich gegen die Bears verletzte und nur knapp ein Viertel auf dem Feld stand. Die Leistungen davor waren gut, also können wir ihn nicht großartig abwerten. © 2025 Getty Images Platz 5: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Nach einem bedenklichen Saisonstart hat sich Trevor Lawrence zuletzt nicht nur stabilisiert, der erste Pick des 2021er Drafts spielt aktuell in MVP-Form! Beim 34:20 bei den Denver Broncos sezierte er eine der besten Defenses der Liga und beendete die elf Spiele wähhrende Siegesserie der Broncos. © Imagn Images Platz 4: Josh Allen (Buffalo Bills)

Zum dritten Mal in Folge reißt Josh Allen mindestens in einer Halbzeit keine Bäume aus. Das können wir nicht bei Darnold bestrafen und bei Allen durchgehen lassen. Gerade beim 23:20 gegen die Cleveland Browns war Allen nur Passagier des Sieges, aber wenn sich das mal ein Spieler erlauben darf, dann er. Oft genug trug er seine Bills alleine zum Sieg. © Imagn Images Platz 3: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, was Justin Herbert in dieser Saison leistet. Hinter einer der schlechtesten Offensive Lines der Liga, mit einer gebrochenen linken Hand und einem maximal durchschnittlichen Laufspiel marschiert er mit den Los Angeles Chargers durch die AFC. Die Statistiken sind nicht überragend, aber die sind in seinem Fall nur zweitrangig. © Imagn Images Platz 2: Drake Maye (New England Patriots)

Es hätte zwei erste Plätze verdient in diesem Ranking. Drake Maye zog im letzten Quarter des Spiels gegen die Baltimore Ravens sein Superman-Cape an und führte die Patriots nach Elf-Punkte-Rückstand noch zum Sieg. Dazu war es sein erstes 300-Yard-Spiel, was auch durchaus 400 Yards hätten sein können. Das MVP-Rennen ist noch nicht durch. © Newscom World Platz 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Vorerst übernimmt aber Matthew Stafford die Spitze. Dass die Rams das Spiel gegen die Seahawks noch verloren, war ganz bestimmt nicht seine Schuld. Umso tragischer: Er geht als der erste Quarterback in die Geschichte ein, der trotz eines Touchdowns in der Overtime das Spiel noch verloren hat. Erneut: Nicht sein Fehler, dennoch tragisch.

Grundsätzlich ist die Entscheidung nachvollziehbar. Crosby kämpft seit Oktober mit einer Knieverletzung, weshalb eine Pause mit Blick auf die Zukunft sinnvoll erscheint. Der 28-Jährige fühlt sich jedoch einsatzbereit und wollte unbedingt spielen. Genau das führte offenbar zum Konflikt mit der Führung der Raiders. Laut Sportreporter Jay Glazer protestierte Crosby vehement gegen die Entscheidung und verließ anschließend das Trainingsgelände der Raiders. Neben Crosby wird der zweite Superstar der Raiders nicht zum Einsatz kommen: Der 23-jährige Tight End Brock Bowers zog sich im Saisonauftakt der Raiders gegen die New England Patriots eine PCL-Verletzung und eine Knochenprellung im linken Knie zu. Trotz seiner Verletzung spielte er in den folgenden drei Partien, ehe er anschließend drei Spiele pausierte, um sich zu erholen. Seitdem schlug er sich mit der Verletzung, weswegen die Raiders ihn auch aus dem Kader der kommenden zwei letzten Saisonspiele strichen.

New York Giants riskieren Jaxson Darts Gesundheit Jaxson Dart spielt grundsätzlich eine überzeugende Rookie-Saison und hat mehrfach angedeutet, dass er die Zukunft auf der Quarterback-Position der Giants sein könnte. Gleichzeitig muss jedoch festgestellt werden, dass sein Spielstil nur bedingt für die NFL geeignet ist. Dart sucht nach Scrambles zu häufig den Kontakt mit Verteidigern und setzt sich damit unnötigen Risiken aus. In Woche 10 wurde bei ihm erstmals in dieser Saison offiziell eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Laut Adam Schefter wurde Dart in seiner Rookie-Saison insgesamt bereits viermal auf eine mögliche Gehirnerschütterung untersucht. Im Spiel gegen die Las Vegas Raiders wird mit Andrew Thomas der wohl wichtigste Offensive Lineman der Giants aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es nach einer insgesamt enttäuschenden Saison der Franchise, trotz einzelner positiver Ausreißer des Quarterbacks, nicht sinnvoller wäre, den Rookie zu schonen und ähnlich wie bei Maxx Crosby kein weiteres Risiko einzugehen.

