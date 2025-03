Der 27 Jahre alte Passempfänger hat die Seattle Seahawks vor seinem letzten Vertragsjahr um einen Trade gebeten. Metcalf war 2019 in der zweiten Runde (64. Pick) von Seattle gedraftet worden, nun will er weg aus dem Nord-Westen der USA - und vermeintlich zu einem Playoff- oder Super-Bowl-Anwärter.

Viele US-Medien bringen Metcalf bereits mit den Los Angeles Chargers in Verbindung. Der Wide Receiver könnte ein fehlendes Puzzlestück in der Offensive von Head Coach Jim Harbaugh sein.

Metcalf zu den New England Patriots?

In New England steht eine Menge Arbeit an. Der neue Head Coach Mike Vrabel hat die Chance, sich etwas aufzubauen. Und das mit einer Menge an Cap Space.

Dass die Patriots sich zumindest nach Metcalf erkundigen werden, steht wohl außer Frage - aber wäre das auch ein passendes Match? Höchstwahrscheinlich, denn Metcalf wäre - Stand jetzt, vor dem Draft - die erste Anspielstation von Spielmacher Drake Maye, auf dem in Boston alle Hoffnungen liegen.

In den vergangenen Jahren fehlte den Patriots-Spielmachern ein klassischer Go-To-Guy. Das könnte Metcalf werden. Doch den Haken an der Geschichte hat der Receiver wohl selbst in der Hand: Will er wirklich zu den Patriots?