Die Pittsburgh Steelers vollziehen einen Splash Move und holen sich Wide Receiver D.K. Metcalf. Doch Fragen zu diesem Deal müssen gestellt werden. Zumal die wichtigste Position unbesetzt ist. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Als Fan der Pittsburgh Steelers konnte man in den vergangenen Jahren verzweifeln. Ja, unter Mike Tomlin gibt es nahezu eine Garantie, am Ende einer NFL-Saison eine mindestens ausgeglichene Bilanz zu haben und in die Playoffs zu kommen.

Doch der letzte Schritt zu einem echten Titelanwärter fehlte stets. Dafür war vor allem die Offense zu schlecht. Seit dem Rücktritt von Ben Roethlisberger hießen die Starting Quarterbacks in der "Steel City" Kenny Pickett, Mason Rudolph, Mitch Trubisky und im Vorjahr dann Russell Wilson und Justin Fields.

Und auch die offensiven Playmaker ließen bei den Gegnern nicht unbedingt literweise den Angstschweiß fließen. Nur der starken Defense um Pass Rusher T.J. Watt war es zu verdanken, dass die Steelers weit mehr Spiele gewannen als verloren.

Jetzt aber scheint bei Tomlin und Co. ein Umdenken stattgefunden zu haben. Die Steelers einigten sich mit den Seattle Seahawks auf einen Trade für Wide Receiver D.K. Metcalf - und griffen dafür tief in die Tasche. Nicht nur schickte Pittsburgh einen Zweitrundenpick an die Nordwestküste, sondern gab dem 27-Jährigen auch direkt einen neuen Vertrag.

Fünf Jahre, 150 Millionen Dollar Gesamtvolumen - vor Metcalf durchbrachen nur sechs andere Receiver in der NFL die Schallmauer von 30 Millionen Dollar durchschnittlichem Jahresgehalt. Ein Move, der zeigt, dass die Steelers offensiv angreifen wollen. Was grundsätzlich zu loben ist. In Metcalf und George Pickens hat man jetzt zwei Top-20-Receiver der NFL.