NFL: Packers-Coach hört überraschend auf - Coaching-News und Gerüchte im Ticker

Das Trainerkarussell der NFL dreht sich so schnell wie selten zuvor. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Das Trainerkarussell der NFL dreht sich rasend schnell. Ein Drittel der Teams war und ist auf der Suche nach einem neuen Coach. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt? ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte im Ticker zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 18. Februar, 6:23 Uhr: Rich Bisaccia tritt überraschend als Packers-Coach zurück +++ Überraschung bei den Green Bay Packers: Special Teams Coordinator und Assistant Head Coach Rich Bisaccia tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das bestätigte das Team am späten Dienstagabend. "Ich bin der Franchise unfassbar dankbar für die Zeit, gleichzeitig freue ich mich auf das, was in Zukunft auf mich und meine Familie wartet", sagte Bisaccia.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der ehemalige Head Coach der Las Vegas Raiders wurde nach der Saison 2021 zum Koordinator der Special Teams ernannt, stand jedoch zuletzt öfter in der Kritik. Laut Insider Ian Rapoport wird er in der kommenden Saison keine Aufgabe in der NFL übernehmen. Auch interessant: NFL: Miami Dolphins entlassen Bradley Chubb - Bühne frei für einen Umbruch

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Fanartikel-Panne! Neues Titans-Logo geleakt?

+++ 9. Februar, 7:10 Uhr: Klint Kubiak bestätigt Unterschrift bei Raiders +++ Kurz nach dem großen Triumph beim Super Bowl LX bestätigt Klint Kubiak, dass er die Seattle Seahawks verlassen und als Head Coach bei den Las Vegas Raiders anheuern wird. "Ihr Jungs wisst, dass ich nach Las Vegas gehe. Ich freue mich total darauf", betonte der bisherige Offensive Coordinator nach dem 29:13 über die New England Patriots. Auf weitere Nachfrage ergänzte er: "Zur Hölle, ja, ich gehe dorthin." Die offizielle Verkündung seitens der Franchise aus der Zocker-Metropole steht noch aus. Kubiak verbrachte damit nur eine Saison in Seattle. Zuvor war er in verschiedenen Rollen bei den Minnesota Vikings, den Denver Broncos, den San Francisco 49ers und den New Orleans Saints tätig.

- Anzeige -