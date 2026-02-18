NFL: Neuer Vertrag für Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs

Die Kansas City Chiefs lagen bislang deutlich über dem erlaubten Salary Cap für die NFL-Saison 2026. Jetzt hat die Franchise den Vertrag von Quarterback Patrick Mahomes angepasst.

Kein Team befand sich zuletzt so deutlich über dem erlaubten Salary Cap für die NFL-Saison 2026 wie die Kansas City Chiefs. Vor dem offiziellen Ligastart am 11. März musste General Manager Brett Veach also einige Hausaufgaben erledigen.

Jetzt wurde ein großer Schritt in Richtung sauberer Bilanz gemacht. Die Chiefs haben den Vertrag von Quarterback Patrick Mahomes umstrukturiert, um den Cap Hit des Spielmachers für 2026 deutlich zu reduzieren.

Verschiedenen Berichten zufolge wurden 54,45 Millionen Dollar des 2026er-Gehalts von Mahomes in einen Signing Bonus umgewandelt. Der Vorteil: Im Gegensatz zu einem garantierten Grundgehalt kann ein Signing Bonus beim Salary Cap über die komplette Vertragslaufzeit - bzw. maximal fünf Jahre - aufgeteilt werden.