NFL: Neuer Vertrag für Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs
- Aktualisiert: 21.02.2026
- 10:19 Uhr
- Chris Lugert
Die Kansas City Chiefs lagen bislang deutlich über dem erlaubten Salary Cap für die NFL-Saison 2026. Jetzt hat die Franchise den Vertrag von Quarterback Patrick Mahomes angepasst.
Kein Team befand sich zuletzt so deutlich über dem erlaubten Salary Cap für die NFL-Saison 2026 wie die Kansas City Chiefs. Vor dem offiziellen Ligastart am 11. März musste General Manager Brett Veach also einige Hausaufgaben erledigen.
Jetzt wurde ein großer Schritt in Richtung sauberer Bilanz gemacht. Die Chiefs haben den Vertrag von Quarterback Patrick Mahomes umstrukturiert, um den Cap Hit des Spielmachers für 2026 deutlich zu reduzieren.
Verschiedenen Berichten zufolge wurden 54,45 Millionen Dollar des 2026er-Gehalts von Mahomes in einen Signing Bonus umgewandelt. Der Vorteil: Im Gegensatz zu einem garantierten Grundgehalt kann ein Signing Bonus beim Salary Cap über die komplette Vertragslaufzeit - bzw. maximal fünf Jahre - aufgeteilt werden.
Olympia: Raub-Schock in Mailand! NFL-Star wehrt Dieb ab
Ursprünglich wäre Mahomes mit einem Cap Hit von 78,2 Millionen Dollar in die Saison 2026 gegangen. Durch die Umstrukturierung belastet der 30-Jährige das Gehaltsbudget seiner Franchise für die kommende Spielzeit nur noch mit 34,65 Millionen Dollar - eine Ersparnis von mehr als 43 Millionen Dollar.
Chiefs noch immer über dem Salary Cap
Damit liegen die Chiefs aktuell nur noch etwas mehr als 14 Millionen Dollar über der erlaubten Gehaltsgrenze, bis zum Stichtag am 11. März muss das Gesamtgehalt unter den Salary Cap von 303,5 Millionen Dollar gedrückt sein.
Für Mahomes selbst ändert sich durch die Umstrukturierung kaum etwas. Den Signing Bonus bekommt er zeitnah als komplette Summe auf einmal ausbezahlt. Einzig seine Bezahlung pro Woche in der Saison 2026 wird nun deutlich geringer ausfallen.
Allerdings bleibt ohnehin abzuwarten, ob der dreimalige Super Bowl MVP überhaupt zum Saisonstart fit sein wird. Mahomes hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit das Kreuzband gerissen, er selbst geht fest davon aus, in Woche eins spielen zu können.