Die Philadelphia Eagles besiegen die Buffalo Bills und machen die New England Patriots zum Division-Sieger. Die New York Giants gewinnen ein Spiel, das keiner gewinnen wollte. ran fasst die Spiele von Week 17 zusammen. Vier Teams kämpfen noch um die zwei verbleibenden Playoff-Tickets. von Oliver Jensen,

Philadelphia Eagles @ Buffalo Bills 13:12 Die Philadelphia Eagles gewannen gegen die Buffalo Bills einen echten Thriller, der erst wenige Sekunden vor Spielende entschieden wurde. Während die Eagles den Division-Sieg in der NFC East ohnehin sicher hatten, haben die Bills aufgrund der Niederlage keine Chance mehr auf den 1. Platz in der AFC East. Diesen sichern sich stattdessen die New England Patriots. Das Spiel bot zwei komplett unterschiedliche Hälften. Zunächst schienen die Eagles die Partie im Griff zu haben. Dallas Goedert fing einen Touchdown-Pass von Quarterback Jalen Hurts (110 Yds, 1 TD), dann legte Kicker Jake Elliott mit zwei Field Goals nach. Zur Halftime führte Philadelphia mit 13:0. Nach der Halftime allerdings bekam der Angriff von Philadelphia überhaupt nichts mehr zustande. Dafür drehten die Bills im Schlussviertel auf. Quarterback Josh Allen (262 YDS) erlief zwei Touchdowns. Weil allerdings nach dem ersten Touchdown der Extra-Punkt-Versuch abgeblockt wurde, wollten die Bills in Folge des zweiten Touchdowns mit einer Two-Point-Conversion das Spiel entscheiden. Doch der Pass von Allen kam nicht an, wodurch die Partie verloren wurde. Der amtierende Super-Bowl-Champion aus Philadelphia steht bei einer Bilanz von elf Siegen und fünf Niederlagen, die Bills haben eine 11:5-Bilanz vorzuweisen.

New York Giants @ Las Vegas Raiders 34:10 Die New York Giants haben ein Spiel gewonnen, das eigentlich niemand gewinnen wollte. Das Duell der zwei schwächsten Mannschaften der NFL wurde vielfach als "Tank Bowl" bezeichnet, weil der Verlierer beste Chancen auf den Nummer-1-Pick des NFL Draft 2026 hat. Die Raiders schwächten ihre Mannschaft bereits vor dem Spiel, indem sie Star-Defensive-End Maxx Crosby aus strittigen Gründen aus dem Kader strichen. Die Offense der Giants hatte mit den Raiders leichtes Spiel. Quarterback Jaxson Dart warf für 207 Yards und lief zweimal zum Touchdown in die Endzone. Einen weiteren Rushing-Touchdown bekam Devin Singletary zustande. Raiders-Quarterback Geno Smith warf für 176 Yards und einen Touchdown-Pass, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions. Die Giants stehen bei einer 3:13-Bilanz, die Raiders bei 2:14. Vegas müsste jetzt nur noch am letzten Spieltag gegen die Kansas City Chiefs verlieren, um den Nummer-1-Pick endgültig sicher zu haben. Aber auch das muss man in der aktuellen Verfassung der Chiefs erst einmal "hinbekommen".

Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts 23:17 Quarterback-Oldie Philip Rivers hatte die Football-Mannschaft von der St. Michael Catholic High School eingeladen, dessen Trainer er mittlerweile ist. Auch seine zehn Kinder und sein Enkelkind waren vor Ort, um das letzte Heimspiel der Colts zu erleben. Doch die Unterstützung brachte dem 44-Jährigen wenig. Die Colts verloren das sechste Spiel in Folge. Rivers warf für 147 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Indianapolis startete mit einem 10:0 in die Partie. Die Jaguars hätten sich direkt vor der Pause fast die Führung geschnappt, doch der Wurf von Trevor Lawrence (263 YDS, 1 INT) in die Endzone wurde durch Germaine Pratt abgefangen. Zur Halftime stand es 10:7 für die Colts. Mitte des dritten Viertels nahm Lawrence die Sache selber in die Hand und erlief seinen zweiten Touchdown - 14:10 für die Jaguars. Rivers antwortete mit einem Touchdown-Pass auf Mo Alie-Cox, Jacksonville mit einem Field Goal. Das dritte Viertel endete mit 17:17. Die Jaguars gelangten durch zwei Field Goals von Cam Little in Führung. Im letzten Drive blieben den Colts nur 18 Sekunden, um das Spiel noch einmal zu drehen. Die Colts brachten den jüngeren Riley Leonard ins Spiel, um eine Hail Mary zu versuchen. Doch der Pass in die Endzone wurde abgefangen. Die Jaguars stehen bei einer Bilanz von zwölf Siegen und vier Niederlagen, die Colts bei einer 8:8-Bilanz. Indianapolis hatte ohnehin keine Chance mehr auf eine Playoff-Teilnahme.

Tampa Bay Buccaneers @ Miami Dolphins 17:20 Der Negativlauf der Tampa Bay Buccaneers nimmt kein Ende. Die Mannschaft aus Florida, die ursprünglich so gut in die Saison gestartet war, verlor das vierte Spiel in Folge bzw. kassierte die siebte Niederlage innerhalb der vergangenen acht Spiele. Die Buccaneers erwischten den besseren Start. Chris Godwin fing einen Touchdown-Pass von Baker Mayfield (346 YDS, 2 TD, 2 INT), sodass Tampa Bay mit 7:0 in Führung ging. Dann allerdings drehten die Dolphins auf. Zwei Touchdown-Pässe von Quinn Ewers (172 YDS, 2 TD, 0 INT), ein Field Goal - schon lag Miami mit 17:7 in Führung. Vier Minuten vor Spielende - es stand mittlerweile 20:10 für Miami - befanden sich die Buccaneers bereits an der gegnerischen 31-Yard-Linie, als Mayfield sich ein Fumble leistete. Dies kostete Tampa Bay viel Zeit. Als Mayfield einen Touchdown-Pass auf Mike Evans warf und den Rückstand auf 17:20 verkürzte, lief bereits die letzte Spielminute. Der darauffolgende Onside Kick misslang, sodass die Dolphins gewannen. Beide Teams stehen nun bei einer 7:9-Bilanz. Die Tampa Bay Buccaneers dürfen aufgrund der Niederlage der Panthers weiterhin auf die Playoffs hoffen, müssen dafür aber am letzten Spieltag gegen Carolina gewinnen.

New England Patriots @ New York Jets 42:10 Die Patriots verpassten den Jets im Division-Duell eine Abreibung. Gut drei Stunden nach Spielende konnten sie den Division-Sieg der AFC East bejubeln, weil die Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles verloren. Quarterback Drake Maye lieferte ein nahezu perfektes Spiel ab, brachte 19 seiner 21 Pässe für 256 Yards an den Mann, warf fünf Touchdown-Pässe und blieb ohne Turnover. Die Patriots stehen bei einer 13-3-Bilanz, die Jets bei 3-13.

Das Spiel war schnell entschieden: Der erste Drive endete mit einem Touchdown-Pass von Maye auf Austin Hooper, der zweite Pass mit einem Touchdown-Lauf von Rhamondre Stevenson, der dritte Drive mit einem Touchdown-Pass von Maye auf Stevenson. Erst 15:05 Minuten waren gespielt, da war das Spiel bei einem Zwischenstand von 21:0 praktisch entschieden. Der Halbzeit-Stand: 34:3 für New England. Das einzige Highlight der Jets: ein Touchdown-Lauf über 59 Yards von Breece Hall! Auf den Spielverlauf hatte dies allerdings keinen Einfluss, weil der Rückstand lediglich auf 10:42 verkürzt wurde. Jets-Quarterback Brady Cook warf für 152 Yards und leistete sich eine Interception. Patriots @ Jets: Die Statistiken zum Spiel

Seattle Seahawks @ Carolina Panthers 27:10 Die Carolina Panthers haben durch die Niederlage gegen die Seattle Seahawks die vorzeitige Playoff-Qualifikation verpasst. Die Panthers stehen bei einer 8-8-Bilanz, während die Seahawks sich mit dem sechsten Sieg in Folge auf 13-3 verbessern. Die erste Hälfte des Spiels war von den Defensiven geprägt. Die Seahawks bekam 122 Total-Yards zustande, die Panther sogar nur 65 Yards. Für Punkte sorgten lediglich die Kicker, sodass es mit einem 3:3 in die Halftime ging. Der erste Touchdown des Spiels ereignete sich Mitte des dritten Viertels, als Zach Charbonnet in die Endzone lief - 10:3 für Seattle. Dann kam es noch bitterer für die Panthers: Quarterback Bryce Young warf eine Interception. Die Seahawks nutzten die gute Feldposition für die nächsten Punkte: Touchdown-Pass von Sam Darnold auf AJ Barner - 17:3 für Seattle. Young verkürzte den Rückstand auf 10:17, indem er selber in die Endzone lief. Näher kamen sie allerdings nicht mehr heran. Als Charbonnet kurz vor Spielende seinen zweiten Touchdown erlief und die Seahawks mit 27:10 in Führung lagen, war die Partie entschieden.

Arizona Cardinals @ Cincinnati Bengals 14:37 Im Duell zweier kriselnder Mannschaften waren die Bengals klar überlegen und verbesserten ihre Bilanz auf 6-10. Die Cardinals kassierten die achte Niederlage in Folge und stehen bei einer 3-13-Bilanz. Bengals-Quarterback Joe Burrow ließ erahnen, wie gut die Saison ohne seine zwischenzeitliche Verletzung hätte laufen können. Er brachte 24 seiner 31 Pässe für 305 Yards und zwei Touchdowns an. Beide Touchdown-Pässe wurden von Ja'Marr Chase gefangen. Auch Chase Brown war mit 101 erlaufenen Yards und zwei Touchdowns ein Erfolgsfaktor. Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett kam auf 212 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Das Laufspiel war mit 42 Yards überhaupt kein Faktor.

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns 6:13 Die Steelers hatten die große Möglichkeit, mit einem möglichen vierten Sieg in Folge die Playoff-Qualifikation klarzumachen. Doch diese Chance wurde gegen die Cleveland Browns, die nun bei einer 4-12-Bilanz stehen, überraschend verschenkt. Die Browns bereiteten den Steelers von Beginn an große Schwierigkeiten. Erst verwandelte Kicker Andre Szmyt ein Field Goal über 50 Yards, dann fing Harold Fannin Jr. einen Touchdown-Pass über 28 Yards von Quarterback Shedeur Sanders (186 YDS, 1 TD, 2 INT). Steelers-Quarterback Aaron Rodgers (168 YDS, 0 TD, 0 INT) fand schlecht in die Partie. Lediglich Kicker Chris Boswell sorgte mit zwei Field Goals für Punkte. Zur Halftime führten die Browns mit 10:6. Nach der Pause bekamen die Offensiven beider Mannschaften noch weniger zustande. 2:16 Minuten vor Spielende starteten die Steelers einen Drive an der eigenen 20-Yard-Linie, spielten sogar den vierten Versuch aus, bekamen allerdings keinen einzigen Yard Raumgewinn zustande. Die Browns bauten den Vorsprung per Field Goal auf 13:6 aus. Aber: Den Steelers blieb noch 1:40 Minute. Plötzlich spielte Roders groß auf, führte seine Offensive mit Traumpässen bis an die gegnerische 7-Yard-Linie - und bekam dennoch keinen Touchdown zustande. Die Steelers verloren, stehen bei einer 9-7-Bilanz und duellieren sich am letzten Spieltag mit den Baltimore Ravens um den Playoff-Einzug.

New Orleans Saints @ Tennessee Titans 34:26 Die New Orleans Saints haben sich zwar schon lange auf dem Playoff-Rennen verabschiedet, entwickeln sich aber gegen Saisonende zu einer kleinen Überraschungsmannschaft. Sie gewannen gegen die Titans das vierte Spiel in Folge und verbessern sich auf eine 6-10-Bilanz. Die Offense der Titans bekam in der ersten Hälfte des Spiels exakt doppelt so viele Yards (184) zustande wie die der Saints (92). Zur Halftime lag Tennessee mit 20:10 in Führung. Danach allerdings drehten die Saints das Spiel. Quarterback Tyler Shough lieferte mit 333 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässen ein richtig starkes Spiel ab. Titans-Passgeber Cam Ward kam auf 251 Passing-Yards und zwei Touchdowns. Tennessee steht nach der Niederlage bei einer 3:13-Bilanz.

