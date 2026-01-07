Donald Trump unterstützt John Harbaugh nach seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens auf Truth Social. Der US-Präsident fordert die NFL-Teams auf, Harbaugh sofort zu verpflichten.

Nach der überraschenden Entlassung von John Harbaugh als Head Coach der Baltimore Ravens hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet.

Auf seiner Plattform "Truth Social" gab Trump eine Empfehlung für den nun arbeitslosen Coach ab.

"Stellt John Harbaugh ein – sofort", schrieb der US-Präsident in Versalien. "Er und sein Bruder sind absolute Siegertypen!" Jim trainiert seit 2024 die Los Angeles Chargers und hat mit seinem Team auch in dieser Saison die Playoffs erreicht.

John Harbaugh, der 18 Jahre lang die Ravens coachte, gewann in dieser Zeit unter anderem einen Super Bowl und sechs AFC North-Titel.

Die Entlassung folgte auf die Niederlage im entscheidenden Saisonfinale gegen die Pittsburgh Steelers, das das Aus für die Ravens bedeutete.