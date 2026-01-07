- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL - Baltimore Ravens: Donald Trump meldet sich zu John Harbaughs Entlassung zu Wort

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 12:18 Uhr
  • ran.de

Donald Trump unterstützt John Harbaugh nach seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens auf Truth Social. Der US-Präsident fordert die NFL-Teams auf, Harbaugh sofort zu verpflichten.

Nach der überraschenden Entlassung von John Harbaugh als Head Coach der Baltimore Ravens hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet.

Auf seiner Plattform "Truth Social" gab Trump eine Empfehlung für den nun arbeitslosen Coach ab.

"Stellt John Harbaugh ein – sofort", schrieb der US-Präsident in Versalien. "Er und sein Bruder sind absolute Siegertypen!" Jim trainiert seit 2024 die Los Angeles Chargers und hat mit seinem Team auch in dieser Saison die Playoffs erreicht.

John Harbaugh, der 18 Jahre lang die Ravens coachte, gewann in dieser Zeit unter anderem einen Super Bowl und sechs AFC North-Titel.

Die Entlassung folgte auf die Niederlage im entscheidenden Saisonfinale gegen die Pittsburgh Steelers, das das Aus für die Ravens bedeutete.

- Anzeige -
- Anzeige -
Article Image Media
© ran.de
- Anzeige -
- Anzeige -

John Harbaugh mit seinem Bruder Jim zu Besuch bei Donald Trump

Trump kennt die Harbaughs persönlich: John und sein Bruder Jim sowie ihre Familien hatten den ehemaligen Präsidenten im Sommer im Weißen Haus besucht. Beide Trainer äußerten sich damals positiv über das Treffen.

Trotz seines Abschieds aus Baltimore dürfte Harbaugh nicht lange ohne neuen Job bleiben. Mehrere NFL-Teams sollen bereits Interesse signalisiert haben, darunter die New York Giants und die Cleveland Browns. Trumps öffentliche Unterstützung dürfte seine Chancen auf eine schnelle Rückkehr in die Liga vielleicht sogar zusätzlich stärken.

Mehr News und Videos
January 01, 2026 Alabama Crimson Tide quarterback Ty Simpson (15) in action during the College Football Playoff Quarterfinal between the Indiana Hoosiers and the Alabama Crimson Tide at the Rose Bo...
News

QB-Beben beim Draft: Alabama-Youngster dabei

  • 08.01.2026
  • 13:45 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Falcons owner Arthur M. Blank claps his hands as the Falcons beat the Rams in the Monday night NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and the...
News

Coaching-Posten im Ranking: Talent-Oase in Atlanta, Chaos in Arizona

  • 08.01.2026
  • 12:45 Uhr
Baltimore Ravens head coach John Harbaugh watches from the sideline during the second quarter of a game against the Chicago Bears at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, October 26, ...
News

Kommentar: Das Harbaugh-Aus ist alternativlos

  • 08.01.2026
  • 12:19 Uhr
New York Jets v Baltimore Ravens
News

NFL: John Harbaugh - Entlassung stellt Trainermarkt auf den Kopf

  • 08.01.2026
  • 12:17 Uhr
Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025
News

MVP? Die unglaublichen Zahlen von Drake Maye

  • 08.01.2026
  • 12:14 Uhr
New York Giants v Las Vegas Raiders - NFL 2025
News

Draft Order: Raiders holen #1-Pick - Giants rutschen ab

  • 08.01.2026
  • 12:13 Uhr

NFL - New England Patriots: Maisgrütze! So ernähren sich die Stars

  • Video
  • 02:01 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Los Angeles Chargers Nov 25, 2024; Inglewood, California, USA; Baltimore Ravens coach John Harbaugh (left) shakes hands with brother and Los A...
News

Harbaugh-Entlassung: Bruder Jim äußert sich

  • 08.01.2026
  • 11:18 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 07: Kansas City Chiefs wide receiver Rashee Rice (4) before an NFL, American Football Herren, USA game between the Houston Texans and Kansas City Chiefs on December 7, 20...
News

Neuer Ärger für Chiefs-Receiver Rashee Rice?

  • 08.01.2026
  • 11:17 Uhr
Super Bowl Tickets
News

Kurz vor Super Bowl: Ticket-Schnäppchen für Premium-Sitze

  • 08.01.2026
  • 11:10 Uhr