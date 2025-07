Donald Trump hat sich unlängst zu den Washington Commanders geäußert. Dabei kritisierte er einmal mehr die Namensänderung der Franchise. Auch die Stadion-Pläne der Franchise könnte er torpedieren.

Donald Trump ist kein Fan der Washington Commanders.

Was weniger die NFL-Franchise selbst betrifft. Eher ihren Namen. Denn der amtierende US-Präsident hält die Namensänderung nach wie vor für einen Fehler.

In einem Presse-Gespräch in New Jersey sagte Trump laut "TheHill.com": "Sie wollen, dass ich eine kontroverse Aussage mache? Ich mache es. Ich hätte den Namen nicht geändert. Es hat einfach nicht dasselbe, es hat nicht denselben Klang für mich."

Dabei bezieht sich Trump auf den Wechsel von den Washington Redskins (über das Washington Football Team) zu den Washington Commanders. Eine Aktion nach anhaltender Kritik, bei der der Name als rassistisch und beleidigend gegenüber amerikanischen Ureinwohnern empfunden wurde.

Allerdings macht Trump bei seiner Kritik auch Abstriche: "Aber, wissen Sie, wenn man gewinnt, klingt alles gut", so Trump. "Wenn sie also gewinnen, klingen die Commanders auf einmal gut, aber ich hätte den Namen nicht geändert.“