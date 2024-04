Anzeige

Die Los Angeles Chargers halten den fünften Pick im anstehenden NFL Draft. Das Team aus Kalifornien ist bereit für einen Downtrade - das Angebot muss es aber in sich haben.

Mit welcher Philosophie gegen die Los Angeles Chargers in den kommenden NFL Draft (25. bis 27. April)? Derzeit pickt das Team aus Kalifornien an fünfter Stelle. Doch dabei muss es nicht bleiben.

Wie General Manager Joe Hortiz bestätigte, sind die Chargers offen für einen Donwntrade - allerdings muss dafür ein Angebot ins Haus flattern, das mehr als nur dem fünften Pick entspricht. Denn die Franchise sieht sich in einer speziellen Situation.

"Wir glauben, dass wir den ersten Pick im Draft haben. Ich weiß, dass es vier Picks vor uns gibt. Aber wir denken so", sagte Hortiz. Was er damit meint: Der GM ist sicher, dass an den ersten vier Positionen ausschließlich Quarterbacks gezogen werden.

Bei den Chicago Bears, den Washington Commanders und den New England Patriots, die an den ersten drei Positionen ziehen, scheint ein Quarterback-Pick realistisch bis nahezu sicher zu sein. Dahinter gelten die Arizona Cardinals als Kandidat für einen möglichen Downtrade, etwa mit den Minnesota Vikings, die ebenfalls einen neuen Spielmacher suchen.

Heißt: Die Chargers sehen ihren Pick als ersten regulären, bei dem abgesehen von der Spielmacher-Position alle Top Prospects noch verfügbar sind. Und der damit besonders attraktiv für alle Teams ist, die keinen Quarterback suchen.