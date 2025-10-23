NFL Draft Order 2026 nach Divisional Playoffs: Vier Teams ohne Erstrunden-Pick

Nach der Wild Card Round der NFL-Playoffs stehen die ersten 24 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen.

Die zweite Runde der NFL-Playoffs ist vorbei.

Für die 28 Teams, die nicht mehr um den Super Bowl kämpfen, hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen.

Der wichtigste Termin: der Draft vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.