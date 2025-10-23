Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL Draft Order 2026 offiziell - AFC-Team sichert sich Nummer-1-Pick - New York Giants fallen
- Aktualisiert: 06.01.2026
- 08:20 Uhr
- ran.de
Nach Abschluss der Regular Season in der NFL stehen die ersten 18 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen. Wir blicken auf die aktuelle Draft Order.
Die Regular Season der NFL ist vorbei, für jene 18 Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, beginnt jetzt die Vorbereitung auf die neue Saison. Entscheidend dabei: der Draft Ende April, bei dem sich die Teams die vielversprechendsten Nachwuchstalente sichern wollen.
Nach dem finalen Spieltag der regulären Saison stehen nun die erste 18 Positionen im Draft fest, die Las Vegas Raiders picken erstmals seit 2007 wieder an Position eins - sofern sie den Pick nicht in einem Trade hergeben.
Danach folgen die New York Jets, die - Stand Anfang Januar - sogar zwei Picks in den Top-16 haben. Der Trade mit den Indianapolis Colts für Sauce Gardner macht es möglich.
ran blickt nach Ende der Regular Season auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. Las Vegas Raiders (3-14)
Strength of Schedule: .538
2. New York Jets (3-14)
Strength of Schedule: .552
3. Arizona Cardinals (3-14)
Strength of Schedule: .571
4. Tennessee Titans (3-14)
Strength of Schedule: .574
5. New York Giants (4-13)
Strength of Schedule: .524
6. Cleveland Browns (5-12)
Strength of Schedule: .486
7. Washington Commanders (5-12)
Strength of Schedule: .507
8. New Orleans Saints (6-11)
Strength of Schedule: .495
9. Kansas City Chiefs (6-11)
Strength of Schedule: .514
10. Cincinnati Bengals (6-11)
Strength of Schedule: .521
11. Miami Dolphins (7-10)
Strength of Schedule: .488
12. Dallas Cowboys (7-9-1)
Strength of Schedule: .438
13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)
Strength of Schedule: .495
14. Baltimore Ravens (8-9)
Strength of Schedule: .507
15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)
Strength of Schedule: .529
16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)
Strength of Schedule: .540
17. Detroit Lions (9-8)
Strength of Schedule: .490
18. Minnesota Vikings (9-8)
Strength of Schedule: .514
St. Brown, Kelce, Allen & Co.: Die Pro-Bowl-Teilnehmer 2026
Die Pro-Bowl-Teilnehmer 2026
Für Travis Kelce gehört der Pro Bowl wohl mittlerweile zum Alltagsgeschäfft. Schon 2017 gewann der Tight End die Trophäe mit der AFC-Auswahl. Nun steht er zum elften Mal beim Pro Bowl auf dem Feld. Zusammen mit Amon-Ra St. Brown, Josh Allen, Matthew Stafford & Co. bilden diese Spieler das offizielle NFL Pro Bowl 2026 Roster. ran zeigt alle Teilnehmer des Pro Bowl 2026.
Quarterback
AFC
Josh Allen (Buffalo Bills, im Bild)
Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
Drake Maye (New England Patriots)
NFC
Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Sam Darnold (Seattle Seahawks)
Dak Prescott (Dallas Cowboys)
Running Back
AFC
De'Von Achane (Miami Dolphins)
James Cook (Buffalo Bills)
Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)
NFC
Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)
Christian McCaffrey (San Francisco 49ers, im Bild))
Bijan Robinson (Atlanta Falcons)
Fullback
AFC
Patrick Ricard (Baltimore Ravens)
NFC
Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers, im Bild)
Wide Receiver
AFC
Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)
Nico Collins (Houston Texans)
Zay Flowers (Baltimore Ravens)
Courtland Sutton (Denver Broncos)
NFC
Puka Nacua (Los Angeles Rams)
Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)
George Pickens (Dallas Cowboys)
Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions, im Bild)
Tight End
AFC
Brock Bowers (Las Vegas Raiders)
Travis Kelce (Kansas City Chiefs, im Bild)
NFC
Trey McBride (Arizona Cardinals)
George Kittle (San Francisco 49ers)
Offensive Tackle
AFC
Joe Alt (Los Angeles Chargers)
Garett Bolles (Denver Broncos)
Dion Dawkins (Buffalo Bills, im Bild)
NFC
Penei Sewell (Detroit Lions)
Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)
Trent Williams (San Francisco 49ers)
Offensive Guard
AFC
Quinn Meinerz (Denver Broncos)
Quenton Nelson (Indianapolis Colts)
Trey Smith (Kansas City Chiefs)
NFC
Tyler Smith (Dallas Cowboys)
Joe Thuney (Chicago Bears, im Bild)
Chris Lindstrom (Atlanta Falcons)
Center
AFC
Creed Humphrey (Kansas City Chiefs, im Bild)
Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)
NFC
Drew Dalman (Chicago Bears)
Cam Jurgens (Philadelphia Eagles)
Defensive End
AFC
Will Anderson Jr. (Houston Texans)
Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)
Myles Garrett (Cleveland Browns, im Bild)
NFC
Aidan Hutchinson (Detroit Lions)
Micah Parsons (Green Bay Packers)
DeMarcus Lawrence (Seattle Seahawks)
Interior Defensive Lineman
AFC
Zach Allen (Denver Broncos)
Chris Jones (Kansas City Chiefs)
Jeffery Simmons (Tennessee Titans)
NFC
Jalen Carter (Philadelphia Eagles, im Bild)
Leonard Williams (Seattle Seahawks)
Quinnen Williams (Dallas Cowboys)
Outside Linebacker
AFC
Nik Bonitto (Denver Broncos)
Tuli Tuipulotu (Los Angeles Chargers)
T.J. Watt (Pittsburgh Steelers, im Bild)
NFC
Brian Burns (New York Giants)
Jared Verse (Los Angeles Rams)
Byron Young (Los Angeles Rams)
Inside / Middle Linebacker
AFC
Azeez Al-Shaair (Houston Texans)
Roquan Smith (Baltimore Ravens)
NFC
Jack Campbell (Detroit Lions)
Zack Baun (Philadelphia Eagles, im Bild)
Cornerback
AFC
Christian Gonzalez (New England Patriots, im Bild)
Derek Stingley Jr. (Houston Texans)
Pat Surtain II (Denver Broncos)
Denzel Ward (Cleveland Browns)
NFC
Jaycee Horn (Carolina Panthers)
Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)
Free Safety
AFC
Jalen Ramsey (Pittsburgh Steelers)
NFC
Kevin Byard III (Chicago Bears, im Bild)
Antoine Winfield Jr. (Tampa Bay Buccaneers)
Strong Safety
AFC
Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)
Derwin James Jr. (Los Angeles Chargers)
NFC
Budda Baker (Arizona Cardinals, im Bild)
Long Snapper
AFC
Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars, im Bild)
NFC
Jon Weeks (San Francisco 49ers)
Punter
AFC
Jordan Stout (Baltimore Ravens)
NFC
Tress Way (Washington Commanders, im Bild)
Placekicker
AFC
Cameron Dicker (Los Angeles Chargers, im Bild)
NFC
Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)
Return Specialist
AFC
Chimere Dike (Tennessee Titans)
NFC
Rashid Shaheed (Seattle Seahawks, im Bild)
Special Teamer
AFC
Ben Skowronek (Pittsburgh Steelers, im Bild)
NFC
Luke Gifford (San Francisco 49ers)
Teams, die für die Playoffs qualifiziert sind:
19. Carolina Panthers (8-9)
Strength of Schedule: .522
20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)
Strength of Schedule: .483
21. Pittsburgh Steelers (10-7)
Strength of Schedule: .503
22. Los Angeles Chargers (11-6)
Strength of Schedule: .469
23. Philadelphia Eagles (11-6)
Strength of Schedule: .476
24. Buffalo Bills (12-5)
Strength of Schedule: .471
25. Chicago Bears (11-6)
Strength of Schedule: .458
26. San Francisco 49ers (12-5)
Strength of Schedule: .498
27. Houston Texans (12-5)
Strength of Schedule: .522
28. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)
Strength of Schedule: .478
29. Los Angeles Rams (12-5)
Strength of Schedule: .526
30. New England Patriots (14-3)
Strength of Schedule: .391
31. Denver Broncos (14-3)
Strength of Schedule: .422
32. Seattle Seahawks (14-3)
Strength of Schedule: .498
Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrundenpick:
Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars