NFL Draft Order 2026 offiziell - AFC-Team sichert sich Nummer-1-Pick - New York Giants fallen

Nach Abschluss der Regular Season in der NFL stehen die ersten 18 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen. Wir blicken auf die aktuelle Draft Order.

Die Regular Season der NFL ist vorbei, für jene 18 Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, beginnt jetzt die Vorbereitung auf die neue Saison. Entscheidend dabei: der Draft Ende April, bei dem sich die Teams die vielversprechendsten Nachwuchstalente sichern wollen.

Nach dem finalen Spieltag der regulären Saison stehen nun die erste 18 Positionen im Draft fest, die Las Vegas Raiders picken erstmals seit 2007 wieder an Position eins - sofern sie den Pick nicht in einem Trade hergeben.

Danach folgen die New York Jets, die - Stand Anfang Januar - sogar zwei Picks in den Top-16 haben. Der Trade mit den Indianapolis Colts für Sauce Gardner macht es möglich.

ran blickt nach Ende der Regular Season auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.