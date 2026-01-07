- Anzeige -
NFL

NFL - Entlassung von John Harbaugh: Baltimore Ravens haben beim Head Coach richtig entschieden - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 15:20 Uhr
  • Oliver Jensen

Die Entlassung von John Harbaugh mag für viele Fans der Baltimore Ravens ein Schock gewesen sein. Tatsächlich aber gab es gute Argumente dafür, sich von dem langjährigen Erfolgscoach zu trennen - ein Kommentar.

von Oliver Jensen

Mit der Entlassung von John Harbaugh endet bei den Baltimore Ravens eine Ära.

18 Spielzeiten stand er in Baltimore in der Verantwortung. Seine Bilanz ist beachtlich: Zwölf Mal erreichte er mit den Ravens die Playoffs, sechs Mal gewannen sie die Division. In der Saison 2011 führte Harbaugh die Mannschaft sogar zum Super-Bowl-Sieg. Nach der Spielzeit 2019 wurde er zum Coach of the Year ernannt.

Bei 180 Siegen und 113 Niederlagen gewann er in der regulären Saison starke 61,4 Prozent aller Spiele. Harbaugh hat bewiesen, mit zwei komplett unterschiedlichen Quarterback-Typen wie Joe Flacco und Lamar Jackson erfolgreiche Spielsysteme entwickeln zu können.

Ist es wirklich die richtige Entscheidung, so einen verdienten Trainer zu entlassen? Viele Argumente sprechen dafür!

Das Wichtigste in Kürze

Ravens: Saison eine Enttäuschung

Die vergangene Saison war mit dem Verpassen der Playoffs eine große Enttäuschung. Dass Quarterback Lamar Jackson zeitweise verletzungsbedingt ausfiel, ist keine Ausrede. Der mobile Passgeber verpasste vier Spiele, von denen auch noch zwei gewonnen wurden.

Noch viel weniger kann ein Alibi darin bestehen, dass Kicker Tyler Loop im entscheidenden Spiel gegen die Pittsburgh Steelers das 44-Yard-Field-Goal zum möglichen Sieg verschoss.

Klar: Hätte er getroffen, wären die Ravens jetzt in den Playoffs und Harbaugh noch im Amt. Aber: Wenn ein Top-Kader wie der der Ravens darauf angewiesen ist, dass ein Rookie die Mannschaft in die Playoffs schießt, liegen die Probleme viel tiefer.

Die Ravens machten insgesamt keinen stabilen Eindruck - vor allem in den Heimspielen. Die letzten drei Partien im heimischem M&T Bank Stadium wurden allesamt verloren. Insgesamt belief sich die Heimbilanz in der Saison 2025 auf drei Siege und sechs Niederlagen. Dies ist die schlechteste Heimbilanz in der 30-jährigen Geschichte dieser Franchise.

Ravens wurden Favoritenrolle nicht gerecht

Seit mehreren Jahren gelten die Baltimore Ravens als heißer Kandidat auf den Super-Bowl-Sieg. Tatsächlich aber gewannen sie nach dem Super-Bowl-Sieg vom Februar 2013 nicht mehr zwei Playoff-Spiele in Folge.

2019 dominierten sie die reguläre Saison - Jackson wurde zum MVP ernannt, Harbaugh zum Trainer des Jahres - und schieden gleich im ersten Playoff-Duell gegen die damalige Überraschungsmannschaft der Tennessee Titans aus. In der jüngeren Vergangenheit waren sie gegen die Top-Gegner Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs und Bufffalo Bills unterlegen.

In der Dienstzeit von Harbaugh haben die Ravens in den Playoffs zwar eine Bilanz von 13 Siegen und elf Niederlagen. Doch seit der Saison 2018 stehen in der Postseason drei Siege sechs Niederlagen gegenüber.

Manchmal ist es eben Zeit für einen Neuanfang. Dies war sogar bei den New England Patriots und Bill Belichick der Fall. Ohne einen Neuanfang - der erst unter Jerod Mayo versucht wurde und nun mit Mike Vrabel gelang - hätten die Patriots wohl kaum die Kehrtwende geschafft.

Wenn die eine Ära endet, beginnt früher oder später eine neue. Dies wird auch in Baltimore der Fall sein.

Auch interessant: NFL - Woran die Baltimore Ravens gescheitert sind

