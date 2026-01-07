- Anzeige -

- Anzeige -

Los Angeles Rams @ Carolina Panthers Eigentlich spricht alles gegen die Carolina Panthers. Sie sind das einzige Team, das mit einer negativen Bilanz (8-9) die Playoffs erreicht hat. Als Division-Sieger der NFC South haben sie Heimrecht gegen die Los Angeles Rams, die mit 12-5 eine deutlich bessere Bilanz haben. So richtig im Flow sind beide Teams nicht: Die Panthers haben die vergangenen zwei Spiele verloren, die Rams unterlagen in zwei der vergangenen drei Partien.

- Anzeige -

- Anzeige -

Die letzten beiden Teams, die mit einer negativen Bilanz in die Playoffs gelangten, verloren das erste Playoff-Spiel - die Tampa Bay Buccaneers in der Saison 2022, das Washington Football Team in der Saison 2020. Das letzte Team, das mit einer negativen Bilanz die Playoffs erreichte und ein K.o.-Spiel gewann, waren kurioserweise die Panthers 2014. Gegen die Rams-Offense rund um Quarterback Matthew Stafford, die die meisten Yards (394,6 Yards) der regulären Saison vorzuweisen haben, sind die Panthers allerdings chancenlos. Beim letzten Aufeinandertreffen in der regulären Saison Ende November gewann zwar Carolina mit 31:28. Diesmal allerdings werden die Rams sich durchsetzen. ran-Tipp: Los Angeles Rams @ Carolina Panthers 35:7

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Green Bay Packers @ Chicago Bears Das vermutlich emotionalste Duell der Wild Card Round! Lediglich hier treffen zwei Division-Rivalen aufeinander. Im Dezember spielten die beiden Teams zweimal gegeneinander. Erst gewannen die Packers, dann die Bears. Die Bears haben mit 11-6 eine bessere Bilanz als die Packers mit 9-7-1. Viel Selbstvertrauen getankt haben beide Mannschaften nicht: Die Packers kassierten zuletzt vier Niederlagen in Serie, die Bears zwei Niederlagen in Folge. Packers-Quarterback Jordan Love fehlte zuletzt aufgrund einer Gehirnerschütterung, ist aber mittlerweile wieder fit. Das steigert die Chancen der Packers. Über die gesamte Saison gesehen spielte die Bears-Offense allerdings stabiler. Die Kehrseite: Die Bears-Defense hat zwar die meisten Turnover (22) der NFL, lässt aber auch die viertmeisten Yards (361,8) der Liga zu. Trotzdem: Der Heimvorteil wird den Unterschied ausmachen. ran-Tipp: Green Bay Packers @ Chicago Bears 21:24

NFL Power Ranking vor den Playoffs: Top-Seeds Denver Broncos und Seattle Seahawks nicht ganz vorne dabei 1 / 15 © UPI Photo NFL Power Ranking vor der Wild Card Round

18 Teams haben Ferien, nur noch 14 sind übrig und kämpfen im Playoff-Turnier um den Einzug in den Super Bowl. Aber wer hat dabei die besten Karten? ran präsentiert das Power Ranking vor dem ersten Playoff-Spieltag. © 2024 Getty Images Platz 14: Carolina Panthers (Vorwoche: 19)

Die Panthers springen fünf Plätze nach oben - und damit auf den letzten Platz. Klingt paradox, ist aber so. Trotz Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers mogelte sich Carolina in die Postseason, trotz negativer Bilanz. Sie gehen zwar als Außenseiter ins Rennen, aber die Rams haben sie in der Regular Season Zuhause geschlagen. © IMAGO/Imagn Images Platz 13: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14)

Ähnlich knapp haben sich die Pittsburgh Steelers in die Playoffs geschoben, ein verschossenes Field Goal des Kickers Tyler Loop von den Baltimore Ravens besorgte am Ende den Sieg in der AFC North. Davor gab es eine schwache Leistung gegen die Browns. Aber immerhin: DK Metcalf kommt zurück. © Getty Images Platz 12: Green Bay Packers (Vorwoche: 13)

Ja, die Green Bay Packers haben gegen die Minnesota Vikings nur ihre Backups spielen lassen. Dennoch geht niemand gerne mit drei Niederlagen in Serie in die Playoffs. Vor allem besorgniserregend: Jordan Love hat vor drei Wochen zuletzt ein Spiel gemacht. Am liebsten wollen Teams eingespielt in die Postseason gehen. © USA TODAY Network Platz 11: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 11)

Auch die Chargers verzichteten darauf, ihre Starter spielen zu lassen. Trotzdem haben es die Backups gegen die Denver Broncos gut gemacht. Spricht das nun für die zweite Garde der Chargers oder gegen die erste Garde der Broncos? © ZUMA Press Wire Platz 10: Chicago Bears (Vorwoche: 7)

Die Starter nicht geschont haben die Chicago Bears - umso besorgniserregender war die Performance gegen die Detroit Lions. Der Divisionsrivale aus Michigan schaffte es, das Laufspiel mehr oder minder kaltzustellen. Die Lions haben gezeigt, wie man gegen die Bears spielen muss, um zu gewinnen. Die Frage ist: Haben die Packers das Personal dazu? © ZUMA Press Wire Platz 9: Houston Texans (Vorwoche: 9)

Nächster Sieg für die Houston Texans, doch einer mit Beigeschmack: Beim 38:30 gegen die Indianapolis Colts hat die sonst so hochgelobte Defense kratergroße Lücken hinterlassen und Rookie Riley Leonard wie einen Pro Bowler aussehen lassen. Das ist nicht das, was sich Fans erhofft haben. © 2025 Getty Images Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 10)

Auch die Eagles ließen Starter bei der Niederlage gegen die Commanders auf der Bank, weil der dritte Seed der NFC quasi fix war. Gegen die San Francisco 49ers könnte das ein Vorteil sein, gerade mit dem langsam wieder in Schwung kommenden Laufspiel. © USA TODAY Network Platz 7: Los Angeles Rams (Vorwoche: 5)

Vor einigen Wochen noch an Platz eins, jetzt nur noch Siebter. Die Los Angeles Rams haben sich über die vergangenen Wochen einige Fehler erlaubt. Zwar gewann LA am Ende klar gegen die Cardinals, mit allen Startern taten sie sich jedoch lange schwer. Dazu zwei vermeidbare Pleiten gegen die Falcons und Seahawks vorher. Wir haben berechtigte Zweifel am Team von Sean McVay. © ZUMA Press Wire Platz 6: San Francisco 49ers (Vorwoche: 3)

Von drei auf sechs: Das liegt nicht einmal zwingend an der harmlosen Offense der 49ers gegen die Seattle Seahawks, sondern an den Verletzungen, die schlichtweg immer mehr werden. Die 49ers haben den wohl schwersten Pfad auf dem Weg zu einem möglichen Heim-Super-Bowl. © Getty Platz 5: Denver Broncos (Vorwoche: 4)

Es ist regelrecht bemerkenswert, wie es die Denver Broncos Woche für Woche schaffen, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Sowohl positiv als auch negativ. Gegen die Backups der Chargers gab es nur einen vergleichsweise knappen Sieg. Wir haben Bedenken vor den Playoffs. © ZUMA Press Wire Platz 4: Buffalo Bills (Vorwoche: 8)

Die Backups der Buffalo Bills machten einen guten Job gegen die New York Jets. Was aber wirklich heraussticht: Auch ohne Josh Allen kann dieses Team Punkte erzielen, und zuvor gegen die Eagles zeigte die Defense, dass sie auch heroisch Punkte verhindern kann. © Icon Sportswire Platz 3: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 6)

Mit acht Siegen in Serie spazieren die Jacksonville Jaguars in die Playoffs, die Tennessee Titans waren nur ein Lieferant für Selbstvertrauen für das Team von Liam Coen. Die Partie gegen die Buffalo Bills wird ein wahres Highlight werden! © Imagn Images Platz 2: Seattle Seahawks (Vorwoche: 2)

Wir sind ehrlich: Der einzige Grund, warum die Seahawks nicht auf Platz eins liegen, ist - man muss es so hart sagen - Sam Darnold. Auf jeder anderen Position sind die Seahawks top, die Defense ist die wohl beste der Liga. Aber seit Woche elf spielt Darnold unterdurchschnittlichen Football und Quarterback ist nun einmal die wichtigste Position. Deshalb geht Platz eins ... © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 1)

... an den statistisch besten Quarterback der Regular Season, Drake Maye und die New England Patriots. Die haben gegen die Miami Dolphins einmal kurz die Muskeln spielen lassen und die Fins mit 38:10 abgefrühstückt. Nebenbei zeigten sich die Offensive Line sowie das Laufspiel deutlich verbessert. Dass man ein Spiel mit 129er Passer Rating von Maye als fast selbstverständlich ansieht und das kaum thematisiert, zeigt nur, wie gut er eigentlich ist.

- Anzeige -

Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars Die Jacksonville Jaguars sind die positive Überraschung der Saison. Wurde die Spielzeit 2024 noch mit einer 4:13-Bilanz abgeschlossen, haben sie nun eine 13:4-Bilanz hingelegt. Nach acht Siegen in Serie dürfte das Selbstvertrauen der Jaguars groß sein. Quarterback Trevor Lawrence spielt eine überragende Saison. Dennoch haben die Bills die insgesamt effektivere Offense - sowohl hinsichtlich der Yards (376,3 zu 337,4 Yards) als auch beim Punkteschnitt (28,3 zu 27,9). Die Defensiven beider Mannschaften bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau. Aber: Die Bills haben deutlich mehr Playoff-Erfahrung. Das könnte den Unterschied ausmachen. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars 35:28

- Anzeige -

San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles Auch wenn der Titelverteidiger aus Philadelphia mit einer ordentlichen 11:6-Bilanz in die Playoffs eingezogen ist, waren die Leistungen vielfach nicht überzeugend. Vier der vergangenen sieben Spiele wurden verloren. Die Offense rund um die Superstars Jalen Hurts und Saquon Barkley steht von den Yards (311,2) her nur auf Platz 24 der NFL. Glück für die Franchise, dass die Defense im Schnitt die fünftwenigsten Punkte (19,1) der NFL zuließ. Dass die 49ers die reguläre Saison mit einer 12:5-Bilanz abgeschlossen haben, ist angesichts der Verletzungsausfälle hoch zu bewerten. Gefühlt gab es kaum einen Leistungsträger, der nicht mehrere Wochen verletzungsbedingt fehlte. Doch sie haben die Widerstände überwunden, verfügen sogar über das fünftbeste Passspiel der Liga. Der Heimvorteil der Eagles kann schnell ins Gegenteil umschlagen, wenn den Eagles die Partie aus der Hand gleitet und die hochemotionalen Fans ihrem Frust freien Lauf lassen. ran-Tipp: San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles 24:16

- Anzeige -

Los Angeles Chargers @ New England Patriots Die New England Patriots zählen zu den absoluten Top-Teams der regulären Saison. Mit 14 Siegen und drei Niederlagen haben sie sich souverän für die Playoffs qualifiziert. 13 der vergangenen 14 Spiele wurden gewonnen. Quarterback Drake Maye spielt eine überragende Saison und gilt als heißer MVP-Kandidat. Die Chargers (11-6) taten sich zuletzt schwerer und verloren die letzten beiden Saisonspiele - allerdings wurde Quarterback Justin Herbert in Week 18 auch geschont. Die Patriots haben von den Yards (379,4) her die drittbeste Offense der Liga und das viertbeste Passspiel (250,5). Doch auf der Gegenseite steht die Defense der Chargers - und die ließ die fünftwenigsten Yards (285,2) der NFL zu. Der Druck liegt bei den Patriots. Nach der starken Saison hoffen die Fans in Foxborough, dass die Patriots wieder an die früheren Erfolgszeiten anknüpfen. Die Chargers hingegen können frei aufspielen. Das kann der entscheidende Vorteil sein. ran-Tipp: Los Angeles Chargers @ New England Patriots 21:14

- Anzeige -