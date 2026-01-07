NFL - Star der Cincinnati Bengals muss ins Gefängnis: Burnout und kein Führerschein

Cam Taylor-Britt muss hinter Gitter. Der Cornerback der Cincinnati Bengals hat sich danebenbenommen.

Cam Taylor-Britt hat sich auf der Straße nicht an die Regeln gehalten. Deshalb muss der Cornerback der Cincinnati Bengals jetzt ins Gefängnis – für fünf Tage.

Ja, richtig gelesen. Fünf Tage. Um ein Zeichen zu setzen, denn ein mögliches Ableisten der Strafe durch gemeinnützige Arbeit wurde vom zuständigen Richter Bernie Bouchard abgelehnt. Auch eine Terminierung der Haftstrafe wies er zurück, sodass Taylor-Britt die Strafe sofort antreten muss.

"Das ist ein Geschenk", sagte Bouchard. "Fünf Tage statt 30. Er muss sie jetzt absitzen. Es wird bald vorbei sein." Tatsächlich kann rücksichtsloses Fahren mit bis zu 30 Tagen Haft, einer Geldstrafe von bis zu 250 US-Dollar oder einer Kombination aus beidem geahndet werden.