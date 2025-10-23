Anzeige
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 11: Vikings nähern sich Top 10-Pick

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 08:59 Uhr
  • ran.de

Nach dem Monday Night Game des 11. NFL-Spieltags blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem 11. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "ESPN").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. Tennessee Titans (1-9)

Strength of Schedule: .569

2. New York Giants (2-9)

Strength of Schedule: .543

3. Cleveland Browns (2-8)

Strength of Schedule: .483

4. New Orleans Saints (2-8)

Strength of Schedule: .494

5. New York Jets (2-8)

Strength of Schedule: .526

6. Las Vegas Raiders (2-8)

Strength of Schedule: .551

7. Washington Commanders (3-8)

Strength of Schedule: .511

8. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-7)

Strength of Schedule: .511

9. Cincinnati Bengals (3-7)

Strength of Schedule: .517

10. Arizona Cardinals (3-7)

Strength of Schedule: .549

11. Miami Dolphins (4-7)

Strength of Schedule: .497

12. Minnesota Vikings (4-6)

Strength of Schedule: .517

13. Dallas Cowboys (4-5-1)

Strength of Schedule: .472

14. Baltimore Ravens (5-5)

Strength of Schedule: .497

15. Kansas City Chiefs (5-5)

Strength of Schedule: .520

16. Houston Texans (5-5)

Strength of Schedule: .555

17. Carolina Panthers (6-5)

Strength of Schedule: .497

18. Detroit Lions (6-4)

Strength of Schedule: .509

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (6-4)

Strength of Schedule: .500

20. Tampa Bay Buccaneers (6-4)

Strength of Schedule: .503

21. Pittsburgh Steelers (6-4)

Strength of Schedule: .506

22. Los Angeles Chargers (7-4)

Strength of Schedule: .477

23. San Francisco 49ers (7-4)

Strength of Schedule: .488

24. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (6-3-1)

Strength of Schedule: .491

25. Chicago Bears (7-3)

Strength of Schedule: .448

26. Buffalo Bills (7-3)

Strength of Schedule: .463

27. Seattle Seahawks (7-3)

Strength of Schedule: .494

28. New York Jets via Indianapolis Colts (8-2)

Strength of Schedule: .489

29. Los Angeles Rams (8-2)

Strength of Schedule: .520

30. New England Patriots (9-2)

Strength of Schedule: .368

31. Philadelphia Eagles (8-2)

Strength of Schedule: .491

32. Denver Broncos (9-2)

Strength of Schedule: .443

Auch interessant: Playoff Picture: Broncos erklimmen AFC-Spitze

