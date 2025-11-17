In einem Low-Scoring-Game setzen sich die Philadelphia Eagles knapp gegen die Detroit Lions durch. Eine strittige Schiedsrichter-Entscheidung sorgt in der Schlussphase mit für die Entscheidung.

von Oliver Jensen,

Die Philadelphia Eagles haben das "Sunday Night Game" in Week 11 gegen die Detroit Lions mit 16:9 gewonnen. Die Eagles feiern dadurch den vierten Sieg in Folge und verbessern sich auf eine 8-2-Bilanz. Die Lions stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen.

Nachdem die Eagles durch zwei Field Goals von Kicker Jake Elliott mit 6:0 in Führung gingen, ereigneten sich im zweiten Viertel die beiden einzigen Touchdown des Spiels. Erst fing Jameson Williams einen 40-Yard-Touchdown-Pass von Jared Goff, sodass es 6:6 stand. Dann lief Eagles-Quarterback Jalen Hurts selber in die Endzone, wodurch Philadelphia mit einem 13:6 in die Halftime ging.

Auch nach der Pause dominierten weiter die Defensiven. Der dritte Spielabschnitt blieb punktlos. Elliott baute die Führung im Schlussviertel mit einem 49-Yard-Field-Goal auf 16:6 aus. Knapp zwei Minuten vor Spielende verkürzten die Lions den Rückstand auf 9:16, indem Kicker Jake Bates ein Field Goal aus 54 Yards verwandelte.

Es gelang der Verteidigung der Lions allerdings nicht, in der verbleibenden Spielzeit den Ball zurückzugewinnen.

Bitter für Detroit: Das mitentscheidende First Down für die Eagles kam bei einem dritten Versuch lediglich durch eine Pass Interference von Rock Ya-Sin gegen A.J. Brown zustande. Die Entscheidung war sehr strittig, weil beide Spieler sich gegenseitig leicht behinderten.