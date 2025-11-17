American Football
NFL: Philadelphia Eagles besiegen Detroit Lions - vierter Sieg in Serie nach intensiver Defensiv-Schlacht
- Aktualisiert: 18.11.2025
- 10:03 Uhr
- Oliver Jensen
In einem Low-Scoring-Game setzen sich die Philadelphia Eagles knapp gegen die Detroit Lions durch. Eine strittige Schiedsrichter-Entscheidung sorgt in der Schlussphase mit für die Entscheidung.
von Oliver Jensen,
Die Philadelphia Eagles haben das "Sunday Night Game" in Week 11 gegen die Detroit Lions mit 16:9 gewonnen. Die Eagles feiern dadurch den vierten Sieg in Folge und verbessern sich auf eine 8-2-Bilanz. Die Lions stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen.
Nachdem die Eagles durch zwei Field Goals von Kicker Jake Elliott mit 6:0 in Führung gingen, ereigneten sich im zweiten Viertel die beiden einzigen Touchdown des Spiels. Erst fing Jameson Williams einen 40-Yard-Touchdown-Pass von Jared Goff, sodass es 6:6 stand. Dann lief Eagles-Quarterback Jalen Hurts selber in die Endzone, wodurch Philadelphia mit einem 13:6 in die Halftime ging.
Auch nach der Pause dominierten weiter die Defensiven. Der dritte Spielabschnitt blieb punktlos. Elliott baute die Führung im Schlussviertel mit einem 49-Yard-Field-Goal auf 16:6 aus. Knapp zwei Minuten vor Spielende verkürzten die Lions den Rückstand auf 9:16, indem Kicker Jake Bates ein Field Goal aus 54 Yards verwandelte.
Es gelang der Verteidigung der Lions allerdings nicht, in der verbleibenden Spielzeit den Ball zurückzugewinnen.
Bitter für Detroit: Das mitentscheidende First Down für die Eagles kam bei einem dritten Versuch lediglich durch eine Pass Interference von Rock Ya-Sin gegen A.J. Brown zustande. Die Entscheidung war sehr strittig, weil beide Spieler sich gegenseitig leicht behinderten.
Das Wichtigste in Kürze
Hurts und Barkley mit bescheidenen Statistiken
Eagles Quarterback Hurts warf für 135 Yards und blieb ohne Turnover. Running Back Saquon Barkley trug 26 Mal den Ball für verhältnismäßig bescheidende 83 Yards.
Lions-Passgeber Goff kam auf 255 Passing Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown fing zwei Pässe für 42 Yards.