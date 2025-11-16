NFL: Verletzung von Aaron Rodgers schockt die Pittsburgh Steelers: So lautet die Erstdiagnose

Aaron Rodgers führte die Pittsburgh Steelers zu einer Halbzeitführung, musste dann aber raus. Der Quarterback hat sich an der Hand verletzt.

Fällt Aaron Rodgers länger aus? Der Quarterback der Pittsburgh Steelers hat sich am 11. Spieltag gegen die Cincinnati Bengals am linken Handgelenk verletzt.

Rodgers musste in der ersten Halbzeit des Spiels gegen die Cincinnati Bengals ein paar Hits einstecken und hielt sich bereits während des Spiels das Handgelenk.

Schließlich ging kurz vor der Halbzeit vorzeitig in die Kabine. Offenbar macht ihm das Handgelenk größere Probleme, denn er wurde fortan von Backup Mason Rudolph ersetzt. Die Steelers fuhren gegen die Bengals einen am Ende deutlichen 34:12-Sieg ein und stehen jetzt bei 6-4.