American Football
NFL - Denver Broncos: Mitspieler feuert gegen Online-Kritiker von Bo Nix - "Bist ein absoluter Feigling"
- Aktualisiert: 18.11.2025
- 11:38 Uhr
- Chris Lugert
Bo Nix stand aufgrund seiner Leistungen bei den Denver Broncos zuletzt stark in der Kritik. Sein Mitspieler Adam Trautmann verteidigte den Quarterback nun mit klaren Worten.
Sportlich läuft bei den Denver Broncos in der NFL alles bestens - zumindest auf den ersten Blick.
Mit einer Bilanz von 9-2 führt das Team aus Colorado die AFC an, die vergangenen acht Spiele wurden gewonnen - eine solche Siegesserie gab es seit Peyton Manning nicht mehr. Höhepunkt dieser Entwicklung war der Sieg am Sonntag gegen den lange Jahre übermächtigen Division-Rivalen Kansas City Chiefs.
Doch so erfolgreich die Broncos auf dem Papier in den vergangenen Wochen auch waren, so groß war auch die Kritik an Quarterback Bo Nix. Der 25-Jährige spielt sein zweites Jahr in der NFL, die Offense zeigte unter seiner Führung aber oftmals nur durchwachsene Leistungen.
Sein Passer Rating von 86,1 gehört zu den schlechtesten aller Starting-Quarterbacks der Liga, oft verfehlte Nix relativ einfache Würfe deutlich. Ohne ihre starke Defense - so der Tenor - wäre den Broncons so mancher Sieg nicht geglückt.
Gegen die Chiefs jedoch sah er besser aus, wenngleich er ohne Touchdown-Pass blieb. Seine acht Yards pro Passversuch waren der zweithöchste Wert seiner bisherigen Saison, sein Passer Rating war höher als jenes von Patrick Mahomes auf der Gegenseite.
NFL: Trautmann zerlegt anonyme Nix-Kritiker
Wohl auch vor dem Hintergrund dieses prestigeträchtigen Sieges holte Tight End Adam Trautman nun zu einem Rundumschlag aus und verteidigte seinen Quarterback mit emotionalen Worten. Vor allem Leute, die Nix anonym über das Internet kritisieren, nahm er sich zur Brust.
"Wenn du online über Bo herziehst, bist du ein Feigling. Ein absoluter Feigling", sagte Trautman in einer Medienrunde. "Uns ist egal, was andere Leute denken. Wir wissen, was wir in unserem Team haben, und wir wissen, aus welchem Holz er geschnitzt ist, und es ist uns wirklich egal, was die Leute sagen", führte er aus.
Und schließlich wandte sich Trautman direkt an einen virtuellen User. "Also, Dragonslayer69 mit seinem 7-Eleven-Slurpee im Keller seiner Mutter – mir ist es scheißegal, was er zu sagen hat, verstanden? Und Bo auch", schloss der Tight End ab.