Bo Nix stand aufgrund seiner Leistungen bei den Denver Broncos zuletzt stark in der Kritik. Sein Mitspieler Adam Trautmann verteidigte den Quarterback nun mit klaren Worten.

Sportlich läuft bei den Denver Broncos in der NFL alles bestens - zumindest auf den ersten Blick.

Mit einer Bilanz von 9-2 führt das Team aus Colorado die AFC an, die vergangenen acht Spiele wurden gewonnen - eine solche Siegesserie gab es seit Peyton Manning nicht mehr. Höhepunkt dieser Entwicklung war der Sieg am Sonntag gegen den lange Jahre übermächtigen Division-Rivalen Kansas City Chiefs.

Doch so erfolgreich die Broncos auf dem Papier in den vergangenen Wochen auch waren, so groß war auch die Kritik an Quarterback Bo Nix. Der 25-Jährige spielt sein zweites Jahr in der NFL, die Offense zeigte unter seiner Führung aber oftmals nur durchwachsene Leistungen.

Sein Passer Rating von 86,1 gehört zu den schlechtesten aller Starting-Quarterbacks der Liga, oft verfehlte Nix relativ einfache Würfe deutlich. Ohne ihre starke Defense - so der Tenor - wäre den Broncons so mancher Sieg nicht geglückt.

Gegen die Chiefs jedoch sah er besser aus, wenngleich er ohne Touchdown-Pass blieb. Seine acht Yards pro Passversuch waren der zweithöchste Wert seiner bisherigen Saison, sein Passer Rating war höher als jenes von Patrick Mahomes auf der Gegenseite.