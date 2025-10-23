- Anzeige -
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 12: Jets nähern sich Top-Pick

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 07:28 Uhr
  • ran.de

Nach zwölften NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem 12. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "nfl.com").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) fires an incomplete pass against the Colts at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri on Sunday, November 23, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA 23 ...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. Tennessee Titans (1-10)

Strength of Schedule: .623

2. New York Giants (2-10)

Strength of Schedule: .594

3. New York Jets (2-9)

Strength of Schedule: .533

4. Las Vegas Raiders (2-9)

Strength of Schedule: .553

5. New Orleans Saints (2-9)

Strength of Schedule: .568

6. Cleveland Browns (3-8)

Strength of Schedule: .471

7. Washington Commanders (3-8)

Strength of Schedule: .500

8. Arizona Cardinals (3-8)

Strength of Schedule: .556

9. Cincinnati Bengals (3-8)

Strength of Schedule: .570

© IMAGO/ZUMA Press Wire

10. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-7)

Strength of Schedule: .512

11. Miami Dolphins (4-7)

Strength of Schedule: .512

12. Minnesota Vikings (4-7)

Strength of Schedule: .558

13. Dallas Cowboys (5-5-1)

Strength of Schedule: .476

14. Carolina Panthers (6-6)

Strength of Schedule: .478

15. Pittsburgh Steelers (6-5)

Strength of Schedule: .520

16. Kansas City Chiefs (6-5)

Strength of Schedule: .541

© IMAGO/ZUMA Press Wire

17. Houston Texans (6-5)

Strength of Schedule: .566

18. Detroit Lions (7-4)

Strength of Schedule: .463

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Baltimore Ravens (6-5)

Strength of Schedule: .488

20. Tampa Bay Buccaneers (6-5)

Strength of Schedule: .577

21. Los Angeles Chargers (7-4)

Strength of Schedule: .426

22. Buffalo Bills (7-4)

Strength of Schedule: .455

23. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (7-4)

Strength of Schedule: .520

© Imagn Images

24. San Francisco 49ers (8-4)

Strength of Schedule: .485

25. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (7-3-1)

Strength of Schedule: .411

26. Chicago Bears (8-3)

Strength of Schedule: .365

27. New York Jets via Indianapolis Colts (8-3)

Strength of Schedule: .430

28. Seattle Seahawks (8-3)

Strength of Schedule: .443

© IMAGO/Imagn Images

29. Philadelphia Eagles (8-3)

Strength of Schedule: .516

30. Denver Broncos (9-2)

Strength of Schedule: .414

31. Los Angeles Rams (9-2)

Strength of Schedule: .553

32. New England Patriots (10-2)

Strength of Schedule: .346

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Shedeur Sanders mit Mega-Pass! Top Plays der Woche 12

  • Video
  • 11:36 Min
  • Ab 0
Auf Kurs im Play-off-Rennen: Brock und die 49ers
News

49ers gewinnen Interception-Festival gegen Panthers

  • 25.11.2025
  • 08:07 Uhr
imago images 1069543811
News

Playoff Picture: Gleich zwei neue Spitzenreiter

  • 25.11.2025
  • 07:56 Uhr

NFL-Highlights: Turnover-Festival! San Francisco 49ers schlagen Panthers

  • Video
  • 05:13 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New York Giants at Detroit Lions Nov 23, 2025 Detroit, Michigan, USA Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown 14 runs with the ball
News

Week 11 für die Deutschen: St. Brown glänzt bei Lions-Sieg

  • 25.11.2025
  • 00:07 Uhr
Drake Maye Matthew Stafford
News

Maye ist die bessere Story - Stafford der bessere MVP

  • 24.11.2025
  • 23:26 Uhr
imago images 1069540966
News

Shedeur Sanders: "Viele wollen mich scheitern sehen"

  • 24.11.2025
  • 23:23 Uhr
2237904855
News

Wegen Playcalling: Nabers kritisiert Giants heftig

  • 24.11.2025
  • 23:22 Uhr
imago images 1069302199
News

Jetzt also doch: Chase gibt Spuckattacke gegen Ramsey zu

  • 24.11.2025
  • 22:04 Uhr

