NFL Draft
NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 12: Jets nähern sich Top-Pick
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 07:28 Uhr
- ran.de
Nach zwölften NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt nach dem 12. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "nfl.com").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. Tennessee Titans (1-10)
Strength of Schedule: .623
Externer Inhalt
2. New York Giants (2-10)
Strength of Schedule: .594
3. New York Jets (2-9)
Strength of Schedule: .533
4. Las Vegas Raiders (2-9)
Strength of Schedule: .553
5. New Orleans Saints (2-9)
Strength of Schedule: .568
6. Cleveland Browns (3-8)
Strength of Schedule: .471
7. Washington Commanders (3-8)
Strength of Schedule: .500
8. Arizona Cardinals (3-8)
Strength of Schedule: .556
9. Cincinnati Bengals (3-8)
Strength of Schedule: .570
10. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-7)
Strength of Schedule: .512
11. Miami Dolphins (4-7)
Strength of Schedule: .512
12. Minnesota Vikings (4-7)
Strength of Schedule: .558
13. Dallas Cowboys (5-5-1)
Strength of Schedule: .476
14. Carolina Panthers (6-6)
Strength of Schedule: .478
15. Pittsburgh Steelers (6-5)
Strength of Schedule: .520
16. Kansas City Chiefs (6-5)
Strength of Schedule: .541
17. Houston Texans (6-5)
Strength of Schedule: .566
18. Detroit Lions (7-4)
Strength of Schedule: .463
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:
19. Baltimore Ravens (6-5)
Strength of Schedule: .488
20. Tampa Bay Buccaneers (6-5)
Strength of Schedule: .577
21. Los Angeles Chargers (7-4)
Strength of Schedule: .426
22. Buffalo Bills (7-4)
Strength of Schedule: .455
23. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (7-4)
Strength of Schedule: .520
24. San Francisco 49ers (8-4)
Strength of Schedule: .485
25. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (7-3-1)
Strength of Schedule: .411
26. Chicago Bears (8-3)
Strength of Schedule: .365
27. New York Jets via Indianapolis Colts (8-3)
Strength of Schedule: .430
28. Seattle Seahawks (8-3)
Strength of Schedule: .443
29. Philadelphia Eagles (8-3)
Strength of Schedule: .516
30. Denver Broncos (9-2)
Strength of Schedule: .414
31. Los Angeles Rams (9-2)
Strength of Schedule: .553
32. New England Patriots (10-2)
Strength of Schedule: .346