NFL: San Francisco 49ers gewinnen Interception-Festival gegen Carolina Panthers
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 08:07 Uhr
- SID
Die San Francisco 49ers haben trotz dreier Interceptions von Brock Purdy das Spiel gegen die Carolina Panthers am Ende souverän gewonnen.
Die San Francisco 49ers haben ihre Playoff-Chancen in der NFL mit einem wackligen Sieg weiter verbessert.
Die Kalifornier setzten sich im Monday Night Game 20:9 gegen die Carolina Panthers durch und weisen nun eine Bilanz von 8-4 auf.
Die Panthers liegen in der NFC South mit 6-6 knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers, die bei 7-6 stehen, verpassen es damit, einen großen Schritt in Richtung Playoffs zu machen.
San Francisco 49ers: Purdy beginnt wacklig
49ers-Quarterback Brock Purdy warf zwar drei Interceptions, brachte es am Ende aber dennoch auf 193 Yards Raumgewinn und einen Touchdown-Pass auf Jauan Jennings. Bester Receiver war Tight End George Kittle mit 78 Yards.
Running Back Christian McCaffrey erzielte einen weiteren Touchdown und war auch als Passempfänger ein Faktor für die Gastgeber, er erzielte neben 89 Rushing Yards auch 53 Receiving Yards bei sieben Catches.
"Es war ein großartiger Sieg", sagte McCaffrey. "Aber ich weiß, dass wir nach mehr streben und dass wir besser sein können."
Carolina Panthers können 49ers-Fehler nicht bestrafen
Bryce Young zeigte sich nur unwesentlich weniger fehlerbehaftet als Purdy. Nach seinem besten Karriere-Spiel gegen die Atlanta Falcons gelangen ihm diesmal nur 169 Yards und neben dem Touchdown auf Rookie Tet McMillan auch zwei Interceptions.
Vor allem das fehlende Laufspiel hat die Panthers immer wieder in schlechte Situationen gebacht. Rico Dowdle (sechs Läufe, 38 Yards) und Chuba Hubbard (drei, 16) waren trotz guter Averages kaum gefragt. Dowdle war mit 36 Yards auch bester Receiver der Panthers.
Trotz acht Siegen stehen die 49ers nur auf Rang drei der NFC West, in der kommenden Woche reist das Team von Head Coach Kyle Shanahan zu den Arizona Cardinals, die Panthers messen sich mit dem Tabellenführer der NFC West, den Los Angeles Rams.