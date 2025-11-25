NFL: San Francisco 49ers gewinnen Interception-Festival gegen Carolina Panthers

Die San Francisco 49ers haben trotz dreier Interceptions von Brock Purdy das Spiel gegen die Carolina Panthers am Ende souverän gewonnen. Die San Francisco 49ers haben ihre Playoff-Chancen in der NFL mit einem wackligen Sieg weiter verbessert. Die Kalifornier setzten sich im Monday Night Game 20:9 gegen die Carolina Panthers durch und weisen nun eine Bilanz von 8-4 auf. Die Highlights der NFL auf Joyn Die Panthers liegen in der NFC South mit 6-6 knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers, die bei 7-6 stehen, verpassen es damit, einen großen Schritt in Richtung Playoffs zu machen.

- Anzeige -

- Anzeige -

San Francisco 49ers: Purdy beginnt wacklig 49ers-Quarterback Brock Purdy warf zwar drei Interceptions, brachte es am Ende aber dennoch auf 193 Yards Raumgewinn und einen Touchdown-Pass auf Jauan Jennings. Bester Receiver war Tight End George Kittle mit 78 Yards. Running Back Christian McCaffrey erzielte einen weiteren Touchdown und war auch als Passempfänger ein Faktor für die Gastgeber, er erzielte neben 89 Rushing Yards auch 53 Receiving Yards bei sieben Catches. St. Brown mit Bestmarke: Die Woche der Deutschen in der NFL "Es war ein großartiger Sieg", sagte McCaffrey. "Aber ich weiß, dass wir nach mehr streben und dass wir besser sein können."

- Anzeige -

- Anzeige -