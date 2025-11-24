Nach der Niederlage der New York Giants in einem Overtime-Krimi gegen die Detroit Lions machte der Star-Wide-Receiver seinem Unmut auf X Luft. Malik Nabers wirkte nicht besonders begeistert davon, wie die New York Giants die späten Spielphasen während der 27:34-Overtime-Niederlage gegen die Detroit Lions am Sonntag gehandhabt haben. Der verletzte Wide Receiver stellte auf X mehrere Fragen zum Spielmanagement der Giants auf, löschte diese jedoch später wieder.

"Manchmal habe ich das Gefühl, sie lassen uns absichtlich verlieren! Ich meine, warum wirft man den Ball, statt zu laufen, um ihre zwei Timeouts zu verbrauchen? Dann trittst du nicht das Field Goal?! Dann müssten sie wenigstens das Feld runter und scoren! Football-Logik oder sehe ich das falsch?" Die Giants hatten bei noch etwa vier Minuten Restzeit im vierten Viertel ein First-and-Goal an der 4-Yard-Linie und führten mit 27:24 gegen die Lions. Beim ersten Versuch entschieden sie sich für einen Lauf, der zwei Yards einbrachte. Daraufhin nahmen die Lions ihr erstes Timeout. NFL: Dallas Cowboys feiern Comeback-Sieg gegen Philadelphia Eagles, Shedeur Sanders führt Browns zum Sieg

NFL: Baker Mayfield verletzt - Tampa Bay Buccaneers gehen gegen Los Angeles Rams unter Beim Second Down entschieden sich die Giants für einen Pass, doch Jameis Winston verfehlte seinen Receiver. Beim dritten Versuch verlor Devin Singletary bei einem Lauf vier Yards, woraufhin die Lions ihr zweites Timeout nahmen.

New York Giants: Field Goal oder Viertes Down? Beim Fourth Down entschieden sich die Giants, statt das Field Goal zu treten, für einen Versuch, sechs Yards zum Touchdown zu überwinden. Sie wurden gestoppt, sodass die Lions bei noch knapp drei Minuten Restzeit den Ball bekamen und nur ein Field Goal benötigten, um die Overtime zu erzwingen. Jake Bates verwandelte aus 59 Yards, bevor die Lions in der Verlängerung gewannen.

