von Oliver Jensen,

Abdul Carter gilt als potenzieller Nummer-1-Pick des NFL Draft 2025. Der Defensive End von Penn State verbuchte 12 Sacks und 24 Tackles for Loss in der Saison 2024. Er wurde zum All-American und Defensive Player of the Year ernannt und in den vergangenen beiden Jahren in das First-Team All-Big Ten gewählt.

Nun gibt es allerdings Grund zur Sorge um den Gesundheitszustand des 21-Jährigen.

Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet bei "X.com": "Tests beim NFL Combine ergaben, dass der potenzielle Nr. 1-Pick und PSU-Star Abdul Carter eine Stressreaktion in seinem rechten Fuß hat und möglicherweise operiert werden muss."