Während die Tennessee Titans den ersten Pick innehaben, dürfen die Cleveland Browns an Stelle zwei entscheiden, wen sie nehmen möchten.

Der NFL -Draft 2025 steht in knapp einem Monat an. Die Gerüchte um mögliche Trades zwischen den Teams werden heißer.

Da die Tennessee Titans den neuesten Berichten nach so vernarrt in Cam Ward sind, müssen die Cleveland Browns wohl umdisponieren. Und verändern damit den kompletten restlichen Draft.

Das Wichtigste in Kürze

NFL Draft 2025: Cam Ward als Zünglein an der Waage

Der Plan A der Browns sah eigentlich vor, mit Cam Ward einen neuen Quarterback zu draften, der die Zukunft absichert. Deshaun Watson war das teuerste Missverständnis der NFL-Geschichte, Kenny Pickett wurde als Backup geholt.

Ward ist der beste QB im Draft und kann auf Jahre Ruhe einkehren lassen.

Das Problem: vor den Browns picken die Titans. Und diese suchen offensichtlich auch einen Spielmacher. Denn Will Levis enttäuschte auch zu sehr. Und da die Titans jetzt auch öffentlich von Ward schwärmen, diesen sogar zu einem Extra-Training einladen, brauchen die Browns einen Plan B.

Shedeur Sanders wäre den Experten nach der zweitbeste QB der Klasse. Doch von ihm scheinen die Browns nicht überzeugt. Ein Trade nach oben mit den Titans wären entweder viel zu teuer oder gar nicht möglich, da diese ebenfalls Ward wollen.

Bleibt also nur der Downtrade. Den zweiten Pick einem Team geben, das an dieser Stelle gerne sein will, um mehr Picks zu bekommen, die weitere Baustellen abdecken können. NFL-Reporterin Josina Anderson berichtet, dass die Browns sich jetzt darum bemühen, mögliche Angebote für den zweiten Pick reinzubekommen. Das würde natürlich den kompletten Draft massiv beeinflussen.