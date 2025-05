NFL - "Er war riesig"! Vor wem hat sich Tom Brady am meisten gefürchtet?

Auf die Frage, bei wem er sich am meisten vor einem Hit gefürchtet habe, nannte der frühere Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers sogar gleich mehrere Namen.

Das Wichtigste in Kürze

Tom Brady: Lewis steht an der Spitze

"Ray Lewis steht an der Spitze", sagte Brady. "Ndamukong Suh - ich mochte es nicht, von ihm getroffen zu werden. Bei J.J. Watt war es nicht sehr lustig, getroffen zu werden. Und Haloti Ngata, erinnern Sie sich an ihn? Er wog ungefähr 340 Pfund. Er war riesig."

Brady wurde im Laufe seiner NFL-Karriere 565 Mal in der Regular Season und 81 Mal in der Postseason gesackt, was angesichts seiner langen Laufbahn wenig überraschend ein Rekord ist.

Funfact dabei: Lewis sackte Brady nur einmal.

Dass Brady so gut einstecken konnte, lag vor allem an seinem Training, wie er verriet. "Wenn du getroffen wirst, brauchst du eine gewisse Disziplin mit deinem Körper", sagte Brady. "Denn wenn du Scheiße baust, wirst du verletzt. Mit dem Training macht man keine Spielchen - sonst zahlst du den Preis, wenn dir ein Aaron Donald hinterherjagt."

Interessant dabei: Alle von Brady genannten Spieler schafften gegen ihn nur vergleichsweise selten einen Sack. Auf die meisten kommt der frühere Defensive End Aaron Schobel, der für die Buffalo Bills gegen den "GOAT" satte zwölf Sacks sammelte. Bei Aaron Donald waren es nur drei.