Der "Schedule Release ’25" wird an dem Abend beziehungsweise in der Nacht im NFL Network im Rahmen einer dreistündigen Show gezeigt, die kostenlos auf Joyn und auf ran.de zu sehen ist.

Am Mittwoch, den 14. Mai, um 20:00 Uhr US-Ostküstenzeit soll er veröffentlicht werden. Das wäre in der Nacht zu Donnerstag (15. Mai) um 2 Uhr deutscher Zeit.

Die NFL lässt schon bald die Katze aus dem Sack, denn der Spielplan für die Saison 2025 steht in den Startlöchern.

Der Spielplan der neuen NFL-Saison wird in der Nacht zum 15. Mai veröffentlicht. Häppchen gibt es aber bereits vorher. Zum Beispiel das Spiel in Berlin – und das im NFL Network auf Joyn und ran.de.

Das Wichtigste in Kürze

NFL in Berlin: Auf wen treffen die Colts?

Interessant aus deutscher Sicht: Die NFL wird bereits am Dienstag, den 13. Mai, die internationalen Spiele in der Sendung "Good Morning Football" im NFL Network bekanntgeben.

Auch diese Show seht Ihr kostenlos auf Joyn und ran.de.

Unter den International Games ist auch das Spiel im Berliner Olympiastadion. Als Gastgeber stehen bereits die Indianapolis Colts fest.

Spiele außerhalb der USA finden zudem in London (Jaguars, Browns und Jets), Madrid (Dolphins), Dublin (Steelers) und Sao Paulo (Chargers) statt.

Deutsche Anhänger aufgepasst: Wie die NFL ebenfalls bekanntgab, sollen Fans die jeweiligen Spielseiten besuchen und dort ihr Interesse registrieren, um rechtzeitig weitere Informationen zum Ticketverkauf zu erhalten, sobald diese verfügbar sind.

Daneben teilte die Liga mit, dass ihre sechs TV-Partner vom 12. bis 14. Mai weitere ausgewählte Spiele des Spielplans ankündigen werden.

NBC, Fox und Prime Video machen ihre Ankündigungen am Montag, ESPN folgt am Dienstag. CBS und Netflix veröffentlichen ihre Spiele am Mittwoch – kurz vor der kompletten Spielplan-Veröffentlichung.