Shedeur Sanders ist eine zentrale Personalie des diesjährigen Drafts. In Runde eins wurde er nicht gepickt, wann ist es soweit? ran wirft einen Blick auf das polarisierende Prospect. von Max Bruns In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand die erste Runde des NFL Draft 2025 an. Viele College-Talente hofften, dass ihr Name auf einem der Kärtchen steht, die NFL-Commissioner Roger Goodell in Runde eins vorlesen wird. Bei 32 war dies der Fall, nicht aber bei Shedeur Sanders. NFL Draft 2025 live: TV-Übertragung, Livestream, Startzeit der 2. Runde - alles, was ihr wissen müsst

Draft-Schock für Sanders: Ein Schlag ins Gesicht zur richtigen Zeit Der Colorado-Quarterback und andere Talente werden erst in der Nacht von Freitag auf Samstag oder sogar noch später von den NFL-Teams ausgewählt. Manche schaffen es erst gar nicht, über den Draft in die NFL zu kommen. Sanders hat gehofft, in der ersten Runde über den Tisch zu gehen. Dass es nicht so kam, ist womöglich der Schlag ins Gesicht zur richtigen Zeit. Das Quarterback-Juwel gilt als polarisierendstes Draft-Talent in diesem Jahr und womöglich sogar in der Geschichte. Nicht ohne Grund: Zum einen hat der 23-Jährige eine große familiäre Vorgeschichte mit Bezug auf die NFL. Zum anderen stritten sich die Experten darüber, wann Sanders gepickt wird.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

NFL Draft 2025: Wer ist Shedeur Sanders? Schon vor dem Draft 2025 war der Name Sanders vielen NFL-Fans ein Begriff. Schließlich spielte auch Shedeurs Vater Deion Sanders in der NFL. Als Hall-of-Fame-Cornerback gewann dieser zwei Mal den Super Bowl, allein acht Mal war er All-Pro. Die Fußstapfen, in die Shedeur als jüngster Sohn tritt, sind dementsprechend groß. Allerdings unterscheiden sich Vater und Sohn dann doch. Schließlich ist Shedeur nicht Cornerback, sondern Quarterback. Auf dem College spielte er ab 2023 für die Colorado Buffaloes in der NCAA Division I - trainiert von seinem Vater. In den beiden Jahren davor lief Sanders noch für die Jackson State Tigers auf. NFL Draft: Shedeur Sanders wird im Netz zerstört - "wie 1985 Windows-PC" In seiner gesamten College-Karriere kommt das Quarterback-Talent auf 134 Passing Touchdowns, 27 Interceptions und 17 Rushing Touchdowns. In der abgelaufenen Spielzeit waren es insgesamt 37 Touchdowns und zehn Interceptions. Vergangene Saison standen bei Sanders 37 Touchdowns und zehn Interceptions zu Buche. Zum Vergleich dazu: Beim Nummer-1-Pick Cam Ward waren es 2024 39 Passing Touchdowns und sieben Interceptions. Bei "ESPN" ist Sanders mit 97,5 Kilogramm und einer Größe von 1,88 Metern gelistet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Draft 2025: Warum polarisiert Shedeur Sanders so? Durch seinen Vater ist Sanders das Rampenlicht gewöhnt. Doch er weiß auch dieses auszunutzen. Durch seine College-Leistungen zog er schon früh große Sponsoren-Verträge und Werbe-Kampagnen an Land. Beim Pro Day warf Sanders vor einer Bühne mit beleuchteten Buchstaben, auf denen "The Showcase" - also das Schaufenster - zu lesen war. Mitarbeiter von Colorado trugen Sweatshirts mit dem Aufdruck "We ain't hard 2 find" - also wir sind schwer zu übersehen - und Scouts bedienten sich an Keksen, die mit dem Logo verziert waren. Es gab einen VIP-Sitzbereich mit bequemen Stühlen sowie Speisen und Getränke für die Football-Förderer von Colorado. Sogar die Ausweise für die Medienvertreter, zu denen auch sechs Produktionsteams gehörten, waren größer und dicker als sonst, etwa so groß wie ein Tablet, und mit goldenen Schlüsselbändern mit versehen. Vieles war extra für Sanders und dessen ehemaligen Colorado-Teamkollegen Travis Hunter (#2 Pick zu den Jacksonville Jaguars) inszeniert. Das zeigt, wie Sanders tickt. Das Motto der Eventplanung lautete: "Es soll nicht nur ein normaler Pro Day werden."

VIDEO: NFL: Peinlich! Sanders richtet "Draft-Raum" ein - und floppt

Auch in Interviews sorgte Sanders immer wieder für Aufsehen. So antwortete er oft ausführlicher als gefragt und schweifte immer wieder von der eigentlichen Frage ab. An Selbstvertrauen mangelt es dem College-Star keineswegs. "Druck und Erwartungen habe ich mein ganzes Leben lang gehabt", sagte er in einem Interview vor dem Draft. "Wenn ich zu einer NFL-Franchise gehe, wird sich für mich nichts ändern, es ist einfach ein weiterer Tag im Leben." Viele Berichte gingen auf Stimmen von NFL-Team-Verantwortlichen zurück, die Sanders in den Combine-Interviews als arrogant und unprofessionell bezeichneten. Auch in den sozialen Medien gibt sich Sanders so, wie er sich nach außen gibt. Dort posiert er unter anderem mit teuren Autos wie einem Maybach, glitzerndem Schmuck und bezeichnet sich selbst gerne als "legendär".

Anzeige

Wann wird Shedeur Sanders gepickt? Es ist nach wie vor das Thema, das diesen NFL Draft bestimmt: Wann geht Shedeur Sanders über den Tisch? Die Meinungen der Experten spalteten sich. Sanders galt nach Ward bei vielen als zweitbestes Quarterback-Talent im diesjährigen Draft.

Anzeige

VIDEO: NFL Draft - Shedeur Sanders schickt Videobotschaft: "Benzin ins Feuer!"

Doch nachdem Ward als erster vom Board zu den Tennessee Titans ging, folgte nicht Sanders, sondern Jaxson Dart, der an 25. Stelle von den New York Giants gepickt wurde. Es gab nicht wenige Experten, die prognostizierten, dass Sanders aus der ersten Runde fällt. Sie behielten Recht. Sanders wird mit großer Wahrscheinlichkeit früh in der zweiten Runde ausgwählt.

Anzeige

Warum ist Shedeur Sanders im Draft so tief gefallen? Gründe dafür, warum Sanders voraussichtlich erst in der zweiten Runde gepickt wird, gibt es mehrere. Zum einen haben in den Titans (Cam Ward) und den Giants (Jaxson Dart) zwei Teams ihre Needs für junge Quarterbacks gesättigt. Andere Teams wie zum Beispiel die Steelers, Browns, Saints oder Jets hingegen nicht. Und doch war diesen Teams wichtiger, erst einmal einen Top-Spieler auf einer anderen Position zu draften, auf der Handlungsbedarf bestand. Außerdem haben die Teams, die noch Interesse an Sanders zeigen, wohl gemerkt, dass er auch noch in der zweiten Runde zu haben ist. So gab es nicht den unbedingten Drang, den jeweiligen Erstrundenpick für Sanders zu nutzen, geschweige denn für den Quarterback hochzutraden. Zu guter Letzt haben mehrere Teams offensichtlich an der Qualität und am Charakter (siehe unten) des Signal Callers gezweifelt. Sanders ist nicht so gut, wie sein Name es womöglich verspricht.

Anzeige

Welche Stärken und Schwächen hat Sanders? Mit einer Körpergröße von 1,88 m gehört Sanders gewiss nicht zu den kleinsten, aber auch nicht zu den größten Quarterbacks der NFL. Dass ihm großes Talent nachgesagt wird, steht außer Frage. Besonders seine Ruhe am und die Präzision mit dem Ball sollen vielen NFL-Scouts imponiert haben. Sanders brachte in der vergangenen Saison 74 Prozent seiner Pässe für 4.134 Yards an und wurde zum Big 12 Offensive Player des Jahres gewählt. Über den Lauf ist er schwächer, das zeigen auch die Zahlen, allerdings hing dies und der Fakt, dass er in den vergangenen beiden Saisons 95 Sacks kassiert hat, mit seiner schwachen O-Line zusammen. Er gilt keineswegs als spektakulärer Athlet. Zudem wird ihm vorgeworfen, den Ball zu lange zu halten und so zu viele Hits einzustecken.

Anzeige

NFL Draft 2025: Was sagen Coaches und Scouts über Shedeur Sanders? Charakterlich soll Sanders nicht ganz einfach sein. Laut "BetMGM" soll etwa kein einziger seiner Teamkollegen zur diesjährigen Geburtstagsfeier von Sanders erschienen sein. Auch öffentlich wurde Sanders mehrfach angezählt. Die Liga hat einige Statements von NFL-Scouts und -Coaches über die diesjährige Quarterback-Class veröffentlicht. Dabei bekam Sanders einige Breitseiten ab. "Das schlimmste Vorstellungsgespräch, das ich je in meinem Leben hatte. Er ist so anspruchsvoll", wird ein langjähriger Assistenz-Coach dabei zitiert. Und weiter:

NFL Draft 2025: So viel verdienen die Erstrunden-Picks voraussichtlich 1 / 33 © imago NFL Draft 2025: Voraussichtliche Veträge der Erstrunden-Picks

Wer im NFL Draft in der ersten Runde gepickt wird, kassiert mächtig ab. Der Unterschied zwischen dem 1. und dem 32. Pick ist aber immens. Wie viel die 32 Spieler, die in diesem Jahr ausgewählt wurden, voraussichtlich verdienen, zeigt ran. (Quelle für die Prognose: "spotrac.com") © IMAGO/Imagn Images 32. Pick: Josh Simmons (Kansas City Chiefs)

Gesamtvolumen: 14,66 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 7,3 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 31. Pick: Jihaad Campbell (Philadelphia Eagles)

Gesamtvolumen: 14,88 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 7,47 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 30. Pick: Maxwell Hairston (Buffalo Bills)

Gesamtvolumen: 15,24 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 7,72 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 29. Pick: Josh Conerly Jr. (Washington Commanders)

Gesamtvolumen: 15,66 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 8,03 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 28. Pick: Tyleik Williams (Detroit Lions)

Gesamtvolumen: 16,46 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 8,61 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 27. Pick: Malaki Starks (Baltimore Ravens)

Gesamtvolumen: 16,56 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 8,68 Millionen US-Dollar © 2024 Getty Images 26. Pick: James Pearce Jr. (Washington Commanders)

Gesamtvolumen: 16,76 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 8,83 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 25. Pick: Jaxson Dart (New York Giants)

Gesamtvolumen: 16,95 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 8,97 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 24. Pick: Donovan Jackson (Minnesota Vikings)

Gesamtvolumen: 17,15 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 9,12 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 23. Pick: Matthew Golden (Green Bay Packers)

Gesamtvolumen: 17,55 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 9,4 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 22. Pick: Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Gesamtvolumen: 17,75 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 9,55 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 21. Pick: Derrick Harmon (Pittsburgh Steelers)

Gesamtvolumen: 17,95 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 9,67 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 20. Pick: Jahdae Barron (Denver Broncos)

Gesamtvolumen: 18,05 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 9,77 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 19. Pick: Emeka Egbuka (Tampa Bay Buccaneers)

Gesamtvolumen: 18,15 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 9,84 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 18. Pick: Grey Zabel (Seattle Seahawks)

Gesamtvolumen: 18,45 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 10,06 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 17. Pick: Shemar Stewart (Cincinnati Bengals)

Gesamtvolumen: 18,94 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 10,42 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 16. Pick: Walter Nolen (Arizona Cardinals)

Gesamtvolumen: 19,34 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 10,71 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 15. Pick: Jalon Walker (Cincinnati Bengals)

Gesamtvolumen: 20,53 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 11,57 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 14. Pick: Tyler Warren (Indianapolis Colts)

Gesamtvolumen: 20,93 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 11,86 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 13. Pick: Kenneth Grant (Miami Dolphins)

Gesamtvolumen: 21,92 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 12,58 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 12. Pick: Tyler Booker (Dallas Cowboys)

Gesamtvolumen: 22,52 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 13,02 Millionen US-Dollar © 2024 Getty Images 11. Pick: Mykel Williams (San Francisco 49ers)

Gesamtvolumen: 24,91 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 14,75 Millionen US-Dollar © 2024 Getty Images 10. Pick: Colston Loveland (Chicago Bears)

Gesamtvolumen: 26,5 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 15,98 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 9. Pick: Kelvin Banks Jr. (New Orleans Saints)

Gesamtvolumen: 27,69 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 16,78 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 8. Pick: Tetairoa McMillan (Carolina Panthers)

Gesamtvolumen: 27,89 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 16,92 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 7. Pick: Armand Membou (New York Jets)

Gesamtvolumen: 31,86 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 19,81 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 6. Pick: Ashton Jeanty (Las Vegas Raiders)

Gesamtvolumen: 35,84 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 22,7 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 5. Pick: Mason Graham (Cleveland Browns)

Gesamtvolumen: 40,81 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 26,32 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 4. Pick: Will Campbell (New England Patriots)

Gesamtvolumen: 43,59 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 28,34 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 3. Pick: Abdul Carter (Carolina Panthers)

Gesamtvolumen: 45,18 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 29,5 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 2. Pick: Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Gesamtvolumen: 46,67 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 30,51 Millionen US-Dollar © 2025 Getty Images 1. Pick: Cam Ward (Tennessee Titans)

Gesamtvolumen: 48,76 Millionen US-Dollar

Signing Bonus: 32,1 Millionen US-Dollar

Anzeige

"Er lässt sich unnötig sacken. Sein Timing stimmt nicht. Er hat eine furchtbare Körpersprache. Er gibt Teamkollegen die Schuld. ... Aber das Wichtigste ist: Er ist einfach nicht so gut." Auch ein langjähriger AFC-Manager übte Kritik: "Es lief nicht gut in unserem Gespräch. Er will uns vorschreiben, was er machen wird und was das Beste für ihn ist. Er gibt dir das Gefühl, klein zu sein." Daniel Kelly, ein Ex-Scout der New York Jets, formulierte es sogar noch drastischer: "Er ist zu 100 Prozent ein Bust." Kelly beschrieb Sanders als "unreifen, passiv-aggressiven Hitzkopf", der das Talent eines "Practice-Squad-Spielers mit einem Hall-of-Fame-Namen" habe. Über dessen Charakter schrieb Kelly: "Er hat einen Koffer voller Red Flags."

Anzeige