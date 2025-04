Shedeur Sanders wurde beim NFL Draft 2025 in der ersten Runde nicht ausgewählt. Welches Team könnte an Tag zwei zuschlagen? ran zeigt die Landing Spots für den Quarterback.

Von Franziska Wendler

"Wir alle haben das natürlich nicht erwartet. Aber ich habe das Gefühl, dass mit Gott alles möglich ist."

Mit diesen Worten kommentierte Shedeur Sanders das, was er selbst, seine Familie und vor allem seine Berater so nicht haben kommen sehen. Der Sohn von NFL-Legende Deion Sanders wurde in der ersten Runde des Draft 2025 nicht ausgewählt.

32 Picks, 32 Mal nicht der Name Sanders. Der ehemalige Quarterback der Colorado Buffaloes ist der wohl prominenteste und umstrittenste Spieler in diesem Draft. Große Ambitionen und große Worte. Auch von seinem Vater, der bereits großspurig herausposaunt hatte, welche Franchises für seinen Sohnemann nicht in Frage kommen.

Lange galten die Qualitäten des 23-Jährigen als herausragend, in den zurückliegenden Wochen hat sich das Blatt aber gewendet. Bei den Interviews im Rahmen des Scouting Combine war in den US-Medien von arrogantem und überheblichem Vehalten die Rede, auch in seinem Spiel sollen sich bei diversen Workouts Schwächen aufgetan haben.

Dennoch bleibt Sanders, der vor dem Draft jene Teams als "dumm" bezeichnet hatte, die ihn nicht auswählen würden, einer der Top-Prospects. Vor Beginn der zweiten Runde gibt es durchaus noch das ein oder andere Team, das auf der Suche nach einem langfristigen Quarterback ist und über einen oder mehrere Picks verfügt.