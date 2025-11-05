Wegen mehrerer Verstöße gegen Spieler-Sicherheitsvorgaben wurde Linebacker Frankie Luvu von den Washington Commanders gesperrt. Nach einem Einspruch wurde diese Sperre nun jedoch aufgehoben.

Frankie Luvu, Linebacker der Washington Commanders, entgeht einer Ein-Spiel-Sperre. Der unabhängige Hearing Officer Derrick Brooks hat die von der NFL verhängte Strafe aufgehoben und stattdessen eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 US-Dollar verhängt.

Der Grund für die ursprüngliche Sperre waren mehrere Verstöße gegen die Regel zum Verbot von Hip-Drop-Tackles. Luvu hatte in Woche 4 gegen die Atlanta Falcons eine Strafe von 23.186 Dollar erhalten, in Woche 8 gegen die Kansas City Chiefs folgte eine Buße von 46.372 Dollar. Der dritte Verstoß ereignete sich kürzlich gegen die Seattle Seahawks, was die Liga zu einer Sperre für ein Spiel veranlasste.