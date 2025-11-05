100.000 Euro Geldstrafe
NFL: Einspruch erfolgreich! Frankie Luvu von den Washington Commanders doch nicht gesperrt
- Veröffentlicht: 05.11.2025
- 07:34 Uhr
- ran.de
Wegen mehrerer Verstöße gegen Spieler-Sicherheitsvorgaben wurde Linebacker Frankie Luvu von den Washington Commanders gesperrt. Nach einem Einspruch wurde diese Sperre nun jedoch aufgehoben.
Frankie Luvu, Linebacker der Washington Commanders, entgeht einer Ein-Spiel-Sperre. Der unabhängige Hearing Officer Derrick Brooks hat die von der NFL verhängte Strafe aufgehoben und stattdessen eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 US-Dollar verhängt.
Der Grund für die ursprüngliche Sperre waren mehrere Verstöße gegen die Regel zum Verbot von Hip-Drop-Tackles. Luvu hatte in Woche 4 gegen die Atlanta Falcons eine Strafe von 23.186 Dollar erhalten, in Woche 8 gegen die Kansas City Chiefs folgte eine Buße von 46.372 Dollar. Der dritte Verstoß ereignete sich kürzlich gegen die Seattle Seahawks, was die Liga zu einer Sperre für ein Spiel veranlasste.
NFL: Sperre für Luvu aufgehoben
Brooks, der als einer von drei Hearing Officers von der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA ernannt und bezahlt wird, entschied jedoch, dass drei Verstöße nicht ausreichen, um eine Sperre zu rechtfertigen.
Stattdessen gilt das Prinzip der progressiven Disziplin, das mit steigenden Strafen beginnt. Durch die Aufhebung der Sperre spart Luvu mehr als 400.000 Dollar, da ein Spielausfall ihn ein Gehaltsanteil von 508.333 Dollar gekostet hätte.
Die NFL hat in dieser Saison strengere Regeln gegen Hip-Drop-Tackles eingeführt, um Verletzungen zu vermeiden.