NFL: Kein Witz! Tom Brady lässt verstorbenen Hund klonen - Junie ist genetische Kopie von Lua

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 19:42 Uhr
  • Julian Erbs

Was zunächst wie ein Scherz klingt, ist tatsächlich wahr: Tom Brady ließ seinen 2023 verstorbenen Hund mithilfe einer Blutprobe klonen – aus Lua wurde Junie.

Nachdem Lua – der Pitbull-Mischling, den der ehemalige Quarterback gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen und den gemeinsamen Kindern hatte – im Dezember 2023 gestorben war, zog Tom Brady einen neuen, ähnlich aussehenden Hund namens Junie auf.

Fast zwei Jahre später hat Brady nun offenbart, dass Junie ein Klon der verstorbenen Lua ist.

Brady teilte die Neuigkeit am Dienstag mit – zeitgleich mit einer Ankündigung von Colossal Biosciences, einem Biotech-Unternehmen, in das er investiert hat und das ihm bei der Klonung seiner geliebten Lua half.

Die Firma, die vor allem durch ihre Behauptung bekannt wurde, drei Urwolf-Welpen gezüchtet zu haben, hat das Biotechnologieunternehmen Viagen Pets and Equine übernommen.

Tom Brady: "Ich liebe meine Tiere!"

Viagen ist bekannt dafür, Barbra Streisands Hund Samantha, die 2017 starb, geklont zu haben, sowie Paris Hiltons Hund Diamond Baby, der 2022 verschwand und anschließend in Form von zwei Welpen geklont wurde.

Junie folgt auf Lua

Article Image Media
© Instagram/Tom Brady

"Ich liebe meine Tiere. Sie bedeuten mir und meiner Familie alles", sagte der ehemalige NFL-Star Brady. "Vor ein paar Jahren habe ich mit Colossal zusammengearbeitet und ihre nicht-invasive Klontechnologie genutzt – durch eine einfache Blutentnahme bei unserem alten Familienhund, bevor sie starb."

Das Unternehmen "gab meiner Familie eine zweite Chance – mit einem Klon unseres geliebten Hundes", fuhr Brady fort und fügte hinzu, dass er "gespannt darauf ist, wie die gemeinsame Technologie von Colossal und Viagen sowohl Familien helfen kann, die ihre geliebten Haustiere verloren haben, als auch gefährdete Tierarten zu retten."

