Was zunächst wie ein Scherz klingt, ist tatsächlich wahr: Tom Brady ließ seinen 2023 verstorbenen Hund mithilfe einer Blutprobe klonen – aus Lua wurde Junie. Nachdem Lua – der Pitbull-Mischling, den der ehemalige Quarterback gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen und den gemeinsamen Kindern hatte – im Dezember 2023 gestorben war, zog Tom Brady einen neuen, ähnlich aussehenden Hund namens Junie auf. Fast zwei Jahre später hat Brady nun offenbart, dass Junie ein Klon der verstorbenen Lua ist.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Brady teilte die Neuigkeit am Dienstag mit – zeitgleich mit einer Ankündigung von Colossal Biosciences, einem Biotech-Unternehmen, in das er investiert hat und das ihm bei der Klonung seiner geliebten Lua half. NFL Trade Deadline heute: Jaguars holen Wide Receiver aus Las Vegas - alle Gerüchte und Entwicklungen hier im Liveticker

NFL Trade Deadline - Kittle, Tua und Co.: Diese Wechsel wünscht sich die ran-Redaktion Die Firma, die vor allem durch ihre Behauptung bekannt wurde, drei Urwolf-Welpen gezüchtet zu haben, hat das Biotechnologieunternehmen Viagen Pets and Equine übernommen.

Anzeige

Tom Brady: "Ich liebe meine Tiere!" Viagen ist bekannt dafür, Barbra Streisands Hund Samantha, die 2017 starb, geklont zu haben, sowie Paris Hiltons Hund Diamond Baby, der 2022 verschwand und anschließend in Form von zwei Welpen geklont wurde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Junie folgt auf Lua © Instagram/Tom Brady