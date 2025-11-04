American Football
NFL: New York Jets nach Blockbuster-Trades mit First-Round-Picks ohne Ende - Rosige Zukunft im "Big Apple"?
- Aktualisiert: 05.11.2025
- 08:58 Uhr
- Julian Erbs
Zuerst wechselte Star-Cornerback Sauce Gardner zu den Colts, dann All-Pro-Defensive-Tackle Quinnen Williams zu den Cowboys. Im Gegenzug erhalten die Jets drei First-Round-Picks in den nächsten zwei Jahren – der Beginn von etwas Großem?
Die New York Jets scheinen bereit für einen kompletten Rebuild zu sein. Zuerst der Trade von Star-Cornerback Sauce Gardner zu den Indianapolis Colts für zwei First-Round-Picks, kurz darauf die Entscheidung, sich auch noch von Ex-Erstrundenpick Quinnen Williams zu trennen.
Im Gegenzug für Williams erhalten die Jets von den Dallas Cowboys einen weiteren First-Round-Pick sowie einen Zweitrundenpick. Es entsteht das Gefühl, dass die Jets etwas Großes planen.
2026 besitzen die Jets ihren eigenen Erst-, Zweit- und Viertrundenpick. Hinzu kommt ein zusätzlicher First Rounder aus dem Trade mit den Colts um Gardner sowie ein weiterer Zweitrundenpick aus dem Deal mit den Cowboys für Williams.
Zudem erhielten die Jets einen Sechstrundenpick aus einem Trade mit den Buffalo Bills und einen weiteren Siebtrundenpick von den Bills im Rahmen eines anderen Deals.
Zusätzlich dazu sicherten sie sich einen weiteren Pick in der siebten Runde von den Tennessee Titans im Tausch rund um Cornerback Jarvis Brownlee Jr.
NFL Draft 2027: Direkt drei Jets-Picks in der ersten Runde
2027 sieht es für die Jets noch besser aus: In den ersten fünf Runden besitzen sie all ihre eigenen Picks, dazu kommen vier weitere.
Aus den Blockbuster-Trades um Gardner und Williams erhalten die Jets zwei zusätzliche Erstrundenpicks. Damit verfügen sie 2027 über gleich drei (!) Lose in der ersten Runde. Außerdem brachte ein Deal mit den Kansas City Chiefs rund um Defensive Tackle Derrick Nnadi einen weiteren Sechstrundenpick ein, ebenso wie der Trade um Wide Receiver John Metchie III mit den Philadelphia Eagles.
Zusammengefasst verfügen die Jets allein in den ersten beiden Runden der Drafts 2026 und 2027 über insgesamt acht Picks. Betrachtet man diese Ausgangslage, könnte man meinen, dass in New York die nächste Dynastie entstehen könnte.
Die große Frage bleibt jedoch, ob die Jets das auch wirklich umsetzen können.
