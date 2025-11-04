Zuerst wechselte Star-Cornerback Sauce Gardner zu den Colts, dann All-Pro-Defensive-Tackle Quinnen Williams zu den Cowboys. Im Gegenzug erhalten die Jets drei First-Round-Picks in den nächsten zwei Jahren – der Beginn von etwas Großem?

Die New York Jets scheinen bereit für einen kompletten Rebuild zu sein. Zuerst der Trade von Star-Cornerback Sauce Gardner zu den Indianapolis Colts für zwei First-Round-Picks, kurz darauf die Entscheidung, sich auch noch von Ex-Erstrundenpick Quinnen Williams zu trennen.

Im Gegenzug für Williams erhalten die Jets von den Dallas Cowboys einen weiteren First-Round-Pick sowie einen Zweitrundenpick. Es entsteht das Gefühl, dass die Jets etwas Großes planen.

2026 besitzen die Jets ihren eigenen Erst-, Zweit- und Viertrundenpick. Hinzu kommt ein zusätzlicher First Rounder aus dem Trade mit den Colts um Gardner sowie ein weiterer Zweitrundenpick aus dem Deal mit den Cowboys für Williams.

Zudem erhielten die Jets einen Sechstrundenpick aus einem Trade mit den Buffalo Bills und einen weiteren Siebtrundenpick von den Bills im Rahmen eines anderen Deals.

Zusätzlich dazu sicherten sie sich einen weiteren Pick in der siebten Runde von den Tennessee Titans im Tausch rund um Cornerback Jarvis Brownlee Jr.