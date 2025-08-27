Anzeige
Trunkenheit am Steuer

NFL: Ex-Dolphins-Quarterback Jay Cutler muss ins Gefängnis

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 07:28 Uhr

Der frühere NFL-Quarterback Jay Cutler muss ins Gefängnis. Er wurde wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.

Der ehemalige NFL-Quarterback Jay Cutler muss nach einem Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer für vier Tage hinter Gitter.

Nach einem kleineren Verkehrsunfall im Oktober 2024, bei dem er betrunken am Steuer saß und Waffen im Auto hatte, versuchte er, den anderen Fahrer mit 2000 Dollar zu bestechen, um die Polizei fernzuhalten. Cutler nahm einen Vergleich an, der die Haftstrafe und weitere Auflagen umfasst.

Anzeige
Anzeige

Cutler ein Jahr auf Bewährung

Neben der Haft, die am 29. September beginnt, muss Cutler eine Strafe von 350 Dollar zahlen, einen Sicherheitskurs absolvieren und verliert seinen Führerschein im Bundesstaat Tennessee. Nach der Haftzeit folgt ein Jahr Bewährung.

Der frühere Star der Chicago Bears und Miami Dolphins, der seine Karriere 2017 beendete, steht damit vor einem neuen Tiefpunkt. Cutlers Ex-Frau Kristin Cavallari (37), bekannt aus Reality-TV-Formaten, äußerte sich zurückhaltend und wünschte ihm Hilfe, ohne weitere Details preiszugeben.

Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 1064905577
News

Finale Roster Cuts: Rabenschwarzer Tag für deutsche NFL-Profis

  • 26.08.2025
  • 23:15 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals Aug 9, 2025; Glendale, Arizona, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) and tight end Travis Kelce (87) a...
News

Mahomes reagiert auf Verlobung von Kelce und Swift

  • 26.08.2025
  • 22:48 Uhr
Kelce und Swift sind verlobt
News

"It's a love story": Kelce und Popstar Swift verlobt

  • 26.08.2025
  • 21:06 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans Minicamp Jun 10, 2025; Houston, TX, USA; Houston Texans fullback Jakob Johnson (43) participates in a drill during an NFL football minicamp at NRG ...
News

NFL Roster Cuts: Entscheidung um Jakob Johnson gefallen

  • 26.08.2025
  • 20:37 Uhr
2191893740
News

NFL oder nicht? So stehen die Chancen der Deutschen

  • 26.08.2025
  • 20:25 Uhr

NFL: Ist Daniels der Gewinner der McLaurin-Verlängerung bei den Commanders?

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0

NFL: McCaffrey sorgt für Entsetzen! Heftige Verwechselung bei Fantasy-Draft

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

NFL: Nach Robinson-Trade - welches Team hat das beste RB-Duo?

  • Video
  • 02:32 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers Minicamp Jun 11, 2025; Tampa, FL, USA; Tampa Bay Buccaneers defensive tackle Desmond Watson (56) works out at One Buc Place. Tampa One Buc Pl...
News

Bucs entlassen schwersten NFL-Spieler

  • 26.08.2025
  • 17:22 Uhr

NFL: Zu übergewichtig! Bucs treffen Entscheidung bei Desmond Watson

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0