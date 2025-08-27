Trunkenheit am Steuer
NFL: Ex-Dolphins-Quarterback Jay Cutler muss ins Gefängnis
- Veröffentlicht: 27.08.2025
- 07:28 Uhr
Der frühere NFL-Quarterback Jay Cutler muss ins Gefängnis. Er wurde wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.
Der ehemalige NFL-Quarterback Jay Cutler muss nach einem Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer für vier Tage hinter Gitter.
Nach einem kleineren Verkehrsunfall im Oktober 2024, bei dem er betrunken am Steuer saß und Waffen im Auto hatte, versuchte er, den anderen Fahrer mit 2000 Dollar zu bestechen, um die Polizei fernzuhalten. Cutler nahm einen Vergleich an, der die Haftstrafe und weitere Auflagen umfasst.
Cutler ein Jahr auf Bewährung
Neben der Haft, die am 29. September beginnt, muss Cutler eine Strafe von 350 Dollar zahlen, einen Sicherheitskurs absolvieren und verliert seinen Führerschein im Bundesstaat Tennessee. Nach der Haftzeit folgt ein Jahr Bewährung.
Der frühere Star der Chicago Bears und Miami Dolphins, der seine Karriere 2017 beendete, steht damit vor einem neuen Tiefpunkt. Cutlers Ex-Frau Kristin Cavallari (37), bekannt aus Reality-TV-Formaten, äußerte sich zurückhaltend und wünschte ihm Hilfe, ohne weitere Details preiszugeben.