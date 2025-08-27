NFL: Ex-Dolphins-Quarterback Jay Cutler muss ins Gefängnis

Der frühere NFL-Quarterback Jay Cutler muss ins Gefängnis. Er wurde wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.

Der ehemalige NFL-Quarterback Jay Cutler muss nach einem Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer für vier Tage hinter Gitter.

Nach einem kleineren Verkehrsunfall im Oktober 2024, bei dem er betrunken am Steuer saß und Waffen im Auto hatte, versuchte er, den anderen Fahrer mit 2000 Dollar zu bestechen, um die Polizei fernzuhalten. Cutler nahm einen Vergleich an, der die Haftstrafe und weitere Auflagen umfasst.