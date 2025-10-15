Nick Mangold hat einen besonderen Aufruf gestartet: Der ehemalige Center der New York Jets sucht unter den Fans eine passende Spenderniere.

Nick Mangold hat öffentlich um Unterstützung gebeten: Der ehemalige Center der New York Jets benötigt dringend eine Nierentransplantation.

Da keine Familienmitglieder als Spender für den 41-Jährigen infrage kommen, wendet sich Mangold nun an die Öffentlichkeit – insbesondere an die Jets-Community, die ihm über Jahre die Treue gehalten hat.

"2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat." Nach einem schwierigen Sommer unterzieht sich der ehemalige NFL-Spieler derzeit einer Dialyse, während er auf eine passende Spenderniere wartet.

"Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit", so Mangold weiter.