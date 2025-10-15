Anzeige
NFL

NFL: Ex-Jets-Center Nick Mangold sucht nach Spenderniere und bittet Fans um Unterstützung

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 12:59 Uhr
  • ran.de

Nick Mangold hat einen besonderen Aufruf gestartet: Der ehemalige Center der New York Jets sucht unter den Fans eine passende Spenderniere.

Nick Mangold hat öffentlich um Unterstützung gebeten: Der ehemalige Center der New York Jets benötigt dringend eine Nierentransplantation.

Da keine Familienmitglieder als Spender für den 41-Jährigen infrage kommen, wendet sich Mangold nun an die Öffentlichkeit – insbesondere an die Jets-Community, die ihm über Jahre die Treue gehalten hat.

"2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat." Nach einem schwierigen Sommer unterzieht sich der ehemalige NFL-Spieler derzeit einer Dialyse, während er auf eine passende Spenderniere wartet.

"Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit", so Mangold weiter.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Nick Mangold: Jets-Legende bittet NFL-Fans um Hilfe

"Ich bin dankbar für meine Familie, die mich immer unterstützt hat", betont Mangold. "Diese Situation hat mir gezeigt, wie viel Glück ich habe, so großartige Familie, Freunde und eine wunderbare Community hinter mir zu wissen."

Er hofft nun auf ein lebensrettendes Matching, das ihm erlaubt, wieder zu voller Stärke zurückzukehren. "Ich freue mich auf bessere Tage und darauf, euch alle bald wieder im MetLife Stadium zu sehen", schrieb der Ex-Lineman in seinem Appell.

Mangold blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Er wurde 2006 als 29. Pick von den Jets gedraftet, startete 171 Spiele und wurde sieben Mal in den Pro Bowl gewählt. Zweimal wurde er als First-Team All-Pro ausgezeichnet. Trotz seines Rücktritts bleibt er eng mit der Organisation verbunden und lebt weiterhin in der Nähe des Stadions.

Mehr News und Videos
imago images 0826846225
News

Halbzeit-Show von Bad Bunny: Petition fordert Ersatz durch Country-Legende

  • 15.10.2025
  • 13:21 Uhr
imago images 1047839243
News

San Francisco 49ers entlassen deutschen Profi

  • 15.10.2025
  • 11:58 Uhr
imago images 1067497638
News

Indianapolis Colts verpflichten neuen Quarterback

  • 15.10.2025
  • 11:19 Uhr
imago images 1067712916
News

Packers-Coach verhindert längstes Field Goal der Geschichte

  • 15.10.2025
  • 11:08 Uhr
New England Patriots v New Orleans Saints - NFL 2025
News

Bills-Pleite lässt Patriots jubeln

  • 15.10.2025
  • 11:07 Uhr
Detroit Lions v Kansas City Chiefs
News

Schlägerei bei Chiefs vs. Lions: NFL gibt Strafmaß bekannt

  • 15.10.2025
  • 10:58 Uhr
imago images 0837193684
News

Ravens: Super Bowl-Sieger nach nur 7 Tagen wieder entlassen

  • 15.10.2025
  • 10:36 Uhr

NFL: Baker Mayfield zerstört - und ein "a-Maye-zing"

  • Video
  • 07:58 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 15.10.2025
  • 08:47 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 15.10.2025
  • 08:20 Uhr