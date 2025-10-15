NFL
NFL: Ex-Jets-Center Nick Mangold sucht nach Spenderniere und bittet Fans um Unterstützung
Nick Mangold hat einen besonderen Aufruf gestartet: Der ehemalige Center der New York Jets sucht unter den Fans eine passende Spenderniere.
Nick Mangold hat öffentlich um Unterstützung gebeten: Der ehemalige Center der New York Jets benötigt dringend eine Nierentransplantation.
Da keine Familienmitglieder als Spender für den 41-Jährigen infrage kommen, wendet sich Mangold nun an die Öffentlichkeit – insbesondere an die Jets-Community, die ihm über Jahre die Treue gehalten hat.
"2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat." Nach einem schwierigen Sommer unterzieht sich der ehemalige NFL-Spieler derzeit einer Dialyse, während er auf eine passende Spenderniere wartet.
"Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit", so Mangold weiter.
Nick Mangold: Jets-Legende bittet NFL-Fans um Hilfe
"Ich bin dankbar für meine Familie, die mich immer unterstützt hat", betont Mangold. "Diese Situation hat mir gezeigt, wie viel Glück ich habe, so großartige Familie, Freunde und eine wunderbare Community hinter mir zu wissen."
Er hofft nun auf ein lebensrettendes Matching, das ihm erlaubt, wieder zu voller Stärke zurückzukehren. "Ich freue mich auf bessere Tage und darauf, euch alle bald wieder im MetLife Stadium zu sehen", schrieb der Ex-Lineman in seinem Appell.
Mangold blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Er wurde 2006 als 29. Pick von den Jets gedraftet, startete 171 Spiele und wurde sieben Mal in den Pro Bowl gewählt. Zweimal wurde er als First-Team All-Pro ausgezeichnet. Trotz seines Rücktritts bleibt er eng mit der Organisation verbunden und lebt weiterhin in der Nähe des Stadions.