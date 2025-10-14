Anzeige
3 Siege in Serie

NFL: Buffalo-Bills-Niederlage katapultiert New England Patriots nach oben - Bann nach vier Jahren gebrochen

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 11:07 Uhr
  • Kai Esser

Die New England Patriots haben durch die Niederlage der Buffalo Bills erstmals seit vier Jahren die Spitze der AFC East erklommen.

Der Saisonstart der New England Patriots lief nicht nach Plan. Nach zwei durchaus vermeidbaren Niederlagen aus den ersten drei Spielen der Saison, drohte die Stimmung in Foxborough bereits früh zu kippen.

Durch drei Siege in Folge jedoch drehten die Patriots das Momentum um. Und noch schöner für Fans der Pats: Durch die unerwartete Niederlage der Buffalo Bills bei den Atlanta Falcons führen die Patriots die AFC East nun an.

Weil Buffalo das Heimspiel in der vergangenen Woche gegen jene Patriots verlor, haben die Mannen von Head Coach Mike Vrabel den sogenannten Tie Breaker auf ihrer Seite, beide Teams stehen bei 4-2.

Patriots erstmals seit vier Jahren vorne

Letztmals waren die Patriots nach Woche 13 der Saison 2021 Tabellenführer der AFC East. Damals gewann ein von Mac Jones angeführtes Team mit 14:10 in Buffalo und sicherte sich damit zwischenzeitlich sogar den ersten Platz der gesamten AFC.

New England Patriots v New Orleans Saints - NFL 2025

Die NFL Highlights auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Am Ende der Saison zogen die Patriots zwar in die Playoffs ein, verloren jedoch vier der letzten fünf Spiele der Saison, darunter in Buffalo in der Wild Card Round.

