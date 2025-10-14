Die New England Patriots haben durch die Niederlage der Buffalo Bills erstmals seit vier Jahren die Spitze der AFC East erklommen.

Der Saisonstart der New England Patriots lief nicht nach Plan. Nach zwei durchaus vermeidbaren Niederlagen aus den ersten drei Spielen der Saison, drohte die Stimmung in Foxborough bereits früh zu kippen.

Durch drei Siege in Folge jedoch drehten die Patriots das Momentum um. Und noch schöner für Fans der Pats: Durch die unerwartete Niederlage der Buffalo Bills bei den Atlanta Falcons führen die Patriots die AFC East nun an.

Weil Buffalo das Heimspiel in der vergangenen Woche gegen jene Patriots verlor, haben die Mannen von Head Coach Mike Vrabel den sogenannten Tie Breaker auf ihrer Seite, beide Teams stehen bei 4-2.