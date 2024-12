Warum aber kommt es überhaupt so selten zu so einem Free Kick und wie entstand die Spielsituation in Woche 16? ran klärt auf.

Nun ist es aber oftmals so, dass in der Regel gar nicht die Möglichkeit besteht, einen Free Kick zu versuchen. Die Distanz bis zu den gegnerischen Torstangen ist schlicht zu groß, die Erfolgsaussichten verschwindend gering.

Das wäre im Normalfall auch bei Broncos gegen Chargers der Fall gewesen. L.A.-Coach Jim Harbaugh nahm mit noch acht Sekunden auf der Uhr ein Timeout und zwang Denver dadurch dazu, bei einem 4th Down zu punten, anstatt die Game Clock einfach auslaufen zu lassen und in die Halbzeit zu gehen.

Chargers-Returner Derius Davis zeigte beim anschließenden Punt an der eigenen 38-Yard-Linie einen Fair Catch an, wurde von einem Gegner aber daran gehindert. Die Folge: Ein 15-Yard-Penalty wegen Fair Catch Interference. Neuer Spot für das First Down: die 47-Yard-Linie der Broncos - und damit ein machbares Field Goal für Dicker.