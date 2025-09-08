American Football
NFL: Fan-Eklat mit Lamar Jackson und DeAndre Hopkins endet mit harten Konsequenzen für Fan
Die NFL-Saison hat gerade erst begonnen und ist schon wieder reich an kuriosen Szenen und Zwischenfällen. Beim Duell zwischen den Ravens und den Bills hat ein Fan für einen Eklat gesorgt.
Für einen Fan ist die gerade erst begonnene NFL-Saison wohl schon wieder zu Ende.
Nach einer komplett unnötigen Aktion beim Match zwischen den Buffalo Bills und den Baltimore Ravens wird an diesem Zuschauer ein Exempel statuiert. Er darf nie wieder einem NFL-Spiel beiwohnen.
Die Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Quarterback Lamar Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß.
Der Anhänger stieß zunächst Hopkins und im Anschluss auch noch Jackson gegen den Helm.
Lamar Jackson stößt Anhänger weg: Keine Sanktion erwartet
Während Hopkins nicht reagierte, stieß Jackson den Bills-Fan mit beiden Händen weg. Im Normalfall dürfen NFL-Zuschauer nicht angefasst werden, jedoch droht Lamar Jackson wohl keine Strafe. Die Szene wurde schließlich vom Fan initiiert und die Reaktion des Quarterbacks war nicht allzu heftig.
Zum Vergleich: Ex-NFL-Spieler Mike Milbury kletterte einst auf die Tribüne und schlug mit seinem Schuh nach einem Störenfried im Publikum.
Jackson zeigte sich im Anschluss sogar reumütig und entschuldigte sich für seine emotionale Reaktion. Er möchte bei sowas dem "Sicherheitsdienst des Stadions" vertrauen. Er kam bereits in der Preseason mit einem Zuschauer aneinander.
Laut "ESPN" bestätigte ein Offizieller der Buffalo Bills, dass der entsprechende Fan in allen Stadien lebenslang gesperrt wird. Also nicht nur im Highmark Stadium.
Jackson und Co. dürften sich aber letztlich mehr über das Resultat ärgern. Mit einem 22:6 im finalen Viertel konnten die Bills ein verloren geglaubtes Match mit 41:40 gewinnen.