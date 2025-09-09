Anzeige
Entscheidendes Play gegen die Seahawks

NFL - Donald Trump gratuliert MAGA-Unterstützer Nick Bosa: "Ein geborener Star"

  • Veröffentlicht: 09.09.2025
  • 10:39 Uhr
  • Kai Esser

Nick Bosa war der entscheidende Mann für die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Das hat vor allem sein bekanntester Fan mitbekommen: Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump hat dem NFL-Star Nick Bosa auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social zu seinem maßgeblichen Einsatz im Spiel der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks gratuliert.

In seinem Post schrieb Trump: "Herzlichen Glückwunsch an Nick Bosa zu einem unglaublichen Spielzug beim Sieg der San Francisco 49ers gegen Seattle. Er ist ein geborener STAR! Präsident DJT."

Bosa sicherte mit einem entscheidenden Sack gegen Sam Darnold den Erfolg der 49ers in der Woche eins.

San Francisco 49ers: Bosa bekennender Trump-Anhänger

Bosa, der Defensive End der 49ers, ist seit Jahren ein offener Unterstützer von Trumps "Make America Great Again"-Bewegung. Bereits 2019, nach seiner Auswahl als Zweiter im NFL-Draft, gratulierte Trump ihm öffentlich und lobte seine Standhaftigkeit.

Bosa sorgte in der Vergangenheit für Kontroversen, etwa durch seine Kritik an den Protesten von Colin Kaepernick während der Nationalhymne und das Tragen eines MAGA-Hutes 2020.

Trotz Kritik bleibt Bosa seinen Ansichten treu und teilte kürzlich eine private Nachricht von Trump, um Gerüchte zu widerlegen.

