Nick Bosa war der entscheidende Mann für die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Das hat vor allem sein bekanntester Fan mitbekommen: Präsident Donald Trump. US-Präsident Donald Trump hat dem NFL-Star Nick Bosa auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social zu seinem maßgeblichen Einsatz im Spiel der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks gratuliert. In seinem Post schrieb Trump: "Herzlichen Glückwunsch an Nick Bosa zu einem unglaublichen Spielzug beim Sieg der San Francisco 49ers gegen Seattle. Er ist ein geborener STAR! Präsident DJT."

Bosa sicherte mit einem entscheidenden Sack gegen Sam Darnold den Erfolg der 49ers in der Woche eins.

