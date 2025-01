Denn Romo war in den USA für den übertragenden Sender "CBS" als Co-Kommentator neben Jim Nantz im Einsatz und verfiel immer wieder in Lobpreisungen für den Bills-Spielmacher. Einigen Fans ging das aber gehörig auf die Nerven.

Der frühere Quarterback der Dallas Cowboys, der während seiner Karriere unter anderem viermal in den Pro Bowl gewählt wurde, ist bekennender Fan von Allen. Und machte seine Wertschätzung während des Spiels für Millionen Fans gut hörbar deutlich.

Der MVP-Kandidat brachte 20 seiner 26 Pässe an den Mann, überbrückte damit 272 Yards und sorgte zudem für zwei Touchdowns. Ein fehlerfreier Auftritt, der vor allem Tony Romo gefiel.

Die Buffalo Bills stehen in der Divisional Round der NFL -Playoffs, gegen die Denver Broncos gelang dem Team um Quarterback Josh Allen ein nie wirklich gefährdeter 31:7-Sieg . Vor allem Allen bewies dabei erneut seine Klasse.

Das Wichtigste in Kürze

Wiederum andere bewerteten die Kommentare von Romo eher mit Humor. Tenor: Allen müsse nur atmen und würde von Romo bereits in den Himmel gelobt werden. Was allerdings durchaus als Kritik an der angeblichen Voreingenommenheit von Romo mit Blick auf Allen zu verstehen ist.

Ein User mit dem Namen "Fire Tony Romo" stellte fest: "Tony Romo war zu spät dran, um einen Touchdown von James Cook zu kommentieren, weil er zu beschäftigt damit war, Josh Allen als 'modernen John Elway' zu bezeichnen."