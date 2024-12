NFL: Fehler von Caleb Williams kostet Chicago Bears den Sieg gegen Seattle Seahawks

Das Quarterback-Duell zwischen Williams und Geno Smith ging dabei an den Routinier aus Seattle. Zwar warf Smith ebenfalls keinen Touchdown, allerdings standen 38 Passing Yards mehr und eben keine Interception zu Buche.

Aufseiten der Seahawks leben durch den Auswärtserfolg im Soldier Field weiterhin die Playoff-Hoffnungen. Seattle hatte zuvor zwei Spiele verloren und ist nun wieder am NFC-West-Führenden Los Angeles Rams dran.

Woolen unterbrach mit dem Pick Williams' Rekord-Lauf als Rookie mit den meisten Pässen ohne Interception (353). Für die Bears war es die zehnte Pleite in Serie.

Schwere Kost in Chicago. Die Seattle Seahawks entführen beim 6:3-Erfolg über die Bears einen Sieg aus dem Soldier Field.

Nur die Kicker bringen Punkte

Für die einzigen Punkte im Thursday Night Game sorgten die beiden Kicker bereits im ersten Durchgang. Cairo Santos traf zum zwischenzeitlichen 3:3 für die Bears, Jason Myers avancierte mit seinen beiden Field Goals zum Matchwinner aufseiten der Seahawks.

Seattle muss nun auf eine Niederlage der Rams gegen die Arizona Cardinals hoffen, um noch erster in der Division werden zu können. Am letzten Spieltag geht es dann schließlich ins direkte Duell mit LA.

In Chicago hängt derweil der Weihnachtssegen schief. Noch während der Partie skandierten die Fans der Bears: "Sell the Team!" - also: "Verkauft das Team!".

Die Rufe richteten sich an die Owner-Familie McCaskey. Die Bears befinden sich mit einer Bilanz von vier Siegen und zwölf Pleiten abgeschlagen auf Rang vier der NFC North.