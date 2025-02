Wide Receiver Kadarius Toney sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Er soll eine Frau gewürgt haben.

Unschöne Nachrichten aus den USA. Laut "TMZ" wurde NFL-Star Kadarius Toney in der vergangenen Woche verhaftet, nachdem Polizisten den Wide Receiver beschuldigt hatten, eine Frau gewürgt zu haben.

Laut dem Nachrichtenportal vorliegenden Polizeidokumenten wird Toney beschuldigt, am 14. Januar während eines Streits in einem Haus in dem US-Bundesstaat Georgia seine Hände um den Hals einer Frau gelegt zu haben. Der Passempfänger soll dabei "mit so viel Kraft gequetscht haben, dass sie nicht mehr atmen konnte".

Demnach hinterließ der mutmaßliche Angriff rote Flecken am Hals des Opfers – zudem Blutungen in den Augen.

Dazu kommt: Laut den Dokumenten soll Toney der Frau während der Auseinandersetzung ihr Telefon weggenommen haben, um sie daran zu hindern, den Notruf zu wählen.