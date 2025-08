NFL - Miami Dolphins: Tyreek Hill wirft Teamkollegen De'Von Achane "unter den Bus"

"Wenn es Dritter and kurz ist, ist er kein Power Back. Ich sage ihm das in der Umkleidekabine, aber er schwört, dass er ein Power Back ist. Ich mag De’Von, aber wenn ich ehrlich bin, dafür hast du Jaylen Wright, dafür hast du Ollie Gordon. Für solche Situationen", sagte in einer Presserunde.

Angesprochen auf die Probleme der Dolphins bei Third Down fiel Hill kein nettes Wort für seinen Mitspieler De'Von Achane ein. "Nimm De’Von beim dritten Versuch raus. Das ist meine ehrliche Meinung", erklärte der Star-Receiver offen.

Kritik an De’Von Achane: Statistiken geben Tyreek Hill recht

Die Daten bestätigen die Aussagen des Wide Receivers. Laut "ProFootballNetwork" belegte Miami in der vergangenen Saison den 25. Platz in puncto Effizienz bei kurzen Downs.

Die Zahlen werden noch aussagekräftiger, betrachtet man Achanes individuelle Leistung in diesen entscheidenden Momenten.

In Spielzügen mit kurzen Distanzen konnte er nur 15 von 34 Versuchen in ein neues First Down oder einen Touchdown verwandeln.

Schlechte Stimmung zwischen dem Running Back und Hill kam aber nicht auf. Achane nahm die Kritik auf "X" mit Humor.