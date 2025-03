Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL -Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird.

So tippt ran die erste Runde.

Der First Round Pick des Jahres 2019 stand 88 Mal für die Vikings auf dem Feld, zum Start der Free Agency holte Minnesota auf seiner Position jedoch Verstärkung mit Ryan Kelly.

Laut "ESPN" verdient der 35-Jährige in den nächsten zwei Jahren insgesamt 48 Millionen Dollar. 40 Millionen Dollar sind garantiert.

Lane Johnson hat als Stammspieler großen Anteil am Super-Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles. Nun statten ihn die Eagles mit einem neuen Vertrag über zwei Jahre aus.

Higgins unterschrieb ebenfalls einen Vierjahresvertag. Das Gesamtvolumen beträgt hier 115 Millionen Dollar, wobei das Gehalt in den ersten beiden Jahren garantiert ist. Damit ist er der bestbezahlte Wide Receiver Nummer 2 in der NFL-Geschichte.

Der Vertrag von Chase bringt ihm ein durchschnittliches Jahresgehalt von 40,25 Millionen Dollar ein. So viel hat noch nie ein NFL -Spieler verdient, der kein Quarterback ist.

Running Back Jordan Mason kommt im Gegenzug für einen Sechstrunden-Pick im Jahr 2026. Außerdem erhalten die 49ers einen Fünftrunden-Pick der Vikings (#160) in diesem Jahr, Minnesota bekommt dafür einen diesjährigen Sechstrunden-Pick (#187) der 49ers.

Bei den Minnesota Vikings glühen in der Anfangsphase der Free Agency weiterhin die Telefonleitungen. Das Team aus der NFC North wickelte nun mit den San Francisco 49ers einen Trade ab.

Komplett ausgeschlossen ist ein Cousins-Wechsel im Laufe der Saison durch diesen Move nicht: Die Falcons würden im Falle eines Trades eben jenen Bonus an das aufnehmende Team abgeben und so ihren eigenen Dead Cap senken.

Cousins unterschrieb im vergangenen Jahr mit viel Vorschusslorbeeren einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen US-Dollar in Atlanta, entpuppte sich allerdings als teures Missverständnis. Im Laufe der Saison wurde er von Rookie-Quarterback Michael Penix Jr. ersetzt.

Das kommt überraschend: Die Atlanta Falcons werden wohl auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kirk Cousins setzen. Die Franchise ließ eine Frist verstreichen, die nun für die Saison 2026 einen zusätzlichen Bonus über 10 Millionen US-Dollar für den Quarterback auslöst.

+++ 15. März, 13:43 Uhr: Kehrtwende! 49ers holen Kyle Juszczyk zurück +++

Das kommt überraschend: Nachdem die San Francisco 49ers vor nur wenigen Tagen ihren langjährigen Fullback-Star Kyle Juszczyk entließen, haben sie ihn jetzt mit einem neuen Zweijahresvertrag ausgestattet.

Juszczyk stehen bis einschließlich 2026 acht Millionen Dollar zu. Im Vergleich zu seinem alten Kontrakt bedeutet das ein Zugeständnis von rund einer Millionen Dollar.

Der Fullback musste bereits 2024 eine Lohnkürzung hinnehmen, sein 2021 ursprünglicher unterzeichneter Vertrag hätte ihm bis 2026 5,4 Millionen Dollar jährlich eingebracht.

Juszczyk geht damit in seine neunte Saison bei den Niners. Er erreichte in allen seinen bisherigen Spielzeiten in San Francisco den Pro Bowl.