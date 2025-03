NFL: Freude bei Jakob Johnson! Houston Texans sichern sich den deutschen Fullback

Der deutsche Football-Star Jakob Johnson hat ein neues Team für die nächste NFL-Saison gefunden.

Wie NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN" am Montagabend auf X verkündete, wird Jakob Johnson einen Vertrag bei den Houston Texans für eine Saison unterschreiben. Johnsons Berater bestätigte dies gegenüber "ESPN".

Der 30-jährige Fullback wird damit in seine siebte Saison gehen. Er spielte bereits für die New England Patriots, die Las Vegas Raiders sowie zuletzt für die New York Giants.

Insgesamt machte er 70 Spiele in denen er in 35 Partien startete.

Seinen Karriere-Höhepunkt hatte er 2020, als er in 11 Spielen startete und sogar einen Touchdown für die Patriots fangen konnte.