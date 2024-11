Mit den Philadelphia Eagles gewann Wendell Smallwood vor wenigen Jahren erst den Super Bowl. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. Ihm droht eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe.

Dem früheren NFL-Profi und Super-Bowl-Sieger Wendell Smallwood droht wegen schweren Betrugs und steuerrechtlicher Vergehen eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe.

Wie aus Gerichtsdokumenten von Ende Oktober hervorgeht, wird Smallwood dreier schwerer Straftaten beschuldigt. Dabei handelt es sich um Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Verschwörung zum Betrug des Internal Revenue Service, der offiziellen Steuerbehörde der USA. Dem 30-Jährigen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 50 Jahre Haft.

Smallwood wird vorgeworfen, staatliche Stellen durch die Vorlage falscher Informationen betrogen zu haben, um Zahlungen in Höhe von Zehntausenden von Dollar an die von ihm geführten Unternehmen zu erhalten. Die Bundesstaatsanwaltschaft beschuldigt ihn zudem, an einer Schmiergeldverschwörung zum Betrug an Hilfsprogrammen zur Corona-Pandemie beteiligt gewesen zu sein und die Steuerbehörden belogen zu haben.

Konkret soll er unter Verwendung von "nicht mehr existierenden oder kürzlich registrierten Unternehmen" Coronahilfen beantragt und falsche Geschäftsaktivitäten angegeben haben. Auch eine Steuerbetrugsverschwörung wird ihm zur Last gelegt.

Smallwood war 2016 im NFL Draft in der fünften Runde von den Philadelphia Eagles gepickt worden. Insgesamt spielte er drei Jahre für die Eagles und gewann mit dem Team im Februar 2018 den Super Bowl. Beim 41:33-Sieg gegen die New England Patriots kam er jedoch nicht zum Einsatz.