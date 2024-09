NFL Game Pass 2024: Alle Spiele im Livestream - Preise und Abo-Angebote

Manche Begegnungen werden im Free-TV übertragen, aber bei weitem nicht alle. Wer das komplette NFL-Paket haben will, kommt um den NFL Game Pass nicht herum. Wie ihr das Abo abschließen könnt und welche Kosten auf euch zukommen, erfahrt ihr nachfolgend.

Am Donnerstag, 6. September 2024, wird die neue Spielzeit mit dem Kräftemessen des amtierenden Super-Bowl-Siegers Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens ( ab 2:20 Uhr im Liveticker ) eröffnet.

Free Agency und diverse Training Camps liegen hinter den NFL -Teams, die ersten Touchdowns wurden in der Preseason auch schon erzielt - bis zum Start der Regular Season 2024 ist es also nicht mehr weit.

Das Wichtigste in Kürze

Was ist der NFL Game Pass?

Ein Abonnement, das euch Zugriff auf alle NFL-Spiele in der Saison 2024 gewährt. Die Partien sind sowohl als Einzelspiele wie auch in der Redzone verfügbar, manche auch mit deutschem Kommentar. Darüber hinaus könnt ihr mit dem NFL Game Pass diverse Dokus, NFL Originals und das NFL Network abrufen. Das NFL Network gibt es auch im kostenfreien Livestream auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).